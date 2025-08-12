Mediobanca e l’ops su Banca Generali. Caltagirone: "Non è cambiato nulla"

Mancano nove giorni all’assemblea di Mediobanca, convocata giovedì 21 agosto per chiedere l‘appoggio dei soci per lanciare l‘ops su Banca Generali. Ad oggi l‘affluenza è attesa attorno al 75-76%: si tratta di un‘assemblea ordinaria per la quale basta il voto favorevole del 50,01%, ovvero circa il 38% del capitale. Ieri è stata la data limite, sia per l’acquisto di azioni valide per la partecipazione all’assemblea, sia per la presentazione delle domande e delle eventuali richieste di integrazioni dell‘ordine del giorno o proposte di delibere (per i soci che abbiano almeno il 2,5% del capitale). Entro giovedì Mediobanca farà sapere se ci sono variazioni, entro lunedì prossimo risponderà alle domande pre assembleari e invece fino all‘ultimo momento i soci potranno giocare a carte coperte perché la comunicazione circa la titolarità del diritto di voto può essere fatta anche all‘ultimo minuto, prima che l‘assemblea inizi.

E sempre ieri Caltagirone ha ribadito con forza il suo schieramente sul fronte del no: non basta una maggioranza semplice, e ritiene di non avere tutte le informazioni che servono per decidere, e in questo scenario se il cda vuole ‘carta bianca’ deve avere i 2/3 del capitale dalla sua parte. "La delibera che il management propone agli azionisti configura una delega in bianco al cda, come tale adottabile solo nelle forme previste per le modifiche allo statuto" e VM 2006, veicolo del gruppo che detiene il 9,9% di Mediobanca, "si riserva ogni decisione e iniziativa". "Permangono immutate le gravi carenze informative già denunciate lo scorso giugno" e "resta ancora insoddisfatta anche l‘esigenza di conoscere dettagli sui rischi di esecuzione dell‘offerta". "In buona sostanza, manca ad oggi qualsivoglia elemento informativo aggiuntivo rispetto allo scorso giugno 2025" prende posizione Caltagirone.

La convocazione del 21 agosto per Caltagirone è una "sorpresa". Il 3 giugno VM 2006 aveva chiesto di rinviare l‘assemblea, programmata il 16 giugno, a dopo la definizione degli accordi di partnership tra Mediobanca, Assicurazioni Generali e Banca Generali ma solo in extremis, alla vigilia della riunione, il cda aveva deciso un rinvio al 25 settembre. Il 6 agosto, quando Generali ha confermato, senza prendere però impegni, "l‘intenzione di proseguire la valutazione dell‘offerta su Banca Generali e le discussioni inerenti", Mediobanca ha deciso di anticipare al 21 agosto la convocazione, per far partire l‘ops a settembre. Nel frattempo, il 14 luglio, è partita l‘ops di Mps su Mediobanca che si chiuderà l‘8 settembre.