Taglio dell’Irpef in vista, chi ci guadagna e quanto? Le simulazioni in base al reddito

Roma, 12 agosto 2025 – Si fa sempre più pressante la spinta per introdurre con la prossima legge di Bilancio la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi medi fino a 60 mila euro. In prima fila Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma anche la Lega, che, a sua volta punta, però, anche sulla rottamazione quinquies delle cartelle fiscali. Vediamo, dunque, quali potrebbero essere gli effetti dell’operazione e quali i vantaggi per il ceto medio.

La situazione attuale

La legge di bilancio per l’anno in corso ha confermato la revisione delle aliquote fiscali e degli scaglioni introdotta nel 2024: 23% fino a 28mila euro, 35% tra 28mila e 50mila euro, e 43% oltre i 50mila euro. E’ stata cambiata l'agevolazione derivante dal taglio del cuneo: non c’è più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 % per i redditi fino a 35mila euro, ma una combinazione di indennità esente da tasse per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, un sistema di detrazione fiscale decrescente. Il risultato è un risparmio fino a mille euro l’anno di tasse per i redditi fino a 40 mila euro.

L’aliquota del 33 per cento

Il governo, come ha spiegato il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, punta in autunno ad abbassare l'Irpef al ceto medio portando l'aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Costo totale dell'operazione circa 4 miliardi, ma il conto potrebbe scendere se l'asticella si fermasse ai redditi fino a 50mila euro. L'intervento trova d'accordo tutte le forze di maggioranza e FdI e Forza Italia in particolare. Anzi, Maurizio Casasco, responsabile economico del partito, avvisa netto: "In manovra dovrà esserci la riduzione dell'aliquota Irpef. È il cavallo di battaglia di FI. Il ceto medio si è caricato sulle spalle la maggior parte del gettito fiscale, è ora che abbia la doverosa attenzione”.

Gli effetti e i benefici: simulazioni

Secondo le prime stime e simulazioni il risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28mila–60mila euro con la nuova aliquota al 33% e scaglione esteso a 60mila euro partirà da circa 40 euro per i redditi di 30mila euro, passando ai 240 euro per i redditi da 40mila e ai 440 euro per quelli da 50mila, fino ai 1440 euro nel caso di redditi da 60mila euro.