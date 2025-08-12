Sei italiani su 10 in vacanza, Sud e città d’arte tra le mete preferite. Ma l’inflazione pesa sulle scelte

Roma, 13 agosto 2025 – Un Paese che parte, nonostante tutto. Tra chi resta a casa pesa più il portafogli che i conflitti. E a sinistra la vacanza nell’America di Trump diventa un tabù. Anche quest’anno la maggioranza degli italiani farà le valigie: quasi sei su dieci hanno in programma di concedersi una vacanza, un dato solo leggermente inferiore al 2024 ma ancora nettamente superiore a quello del 2023. L’Osservatorio Openair, che realizzo per Human Company, ogni anno fotografa le vacanze degli italiani e quest’anno ci dice che saranno soprattutto i più giovani a muoversi. A pesare è anche la geografia: nel Sud la percentuale di chi parte è più bassa, sia per ragioni economiche che per la percezione di vivere già in luoghi che, per molti, sono mete di villeggiatura.

La destinazione preferita resta saldamente l’Italia. In cima alle mete più amate ci sono Sicilia, Toscana e Puglia, ma la distribuzione è piuttosto frammentata e questa è una buona notizia: come si dice in questi casi, “l’Italia è bella tutta”. Solo un italiano su cinque guarda oltre i confini nazionali, confermando una quota di “esterofili” ormai stabile da almeno tre anni.

Uno stabilimento balneare

Quanto al tipo di vacanza, il mare rimane un simbolo: raccoglie il 62% delle preferenze. Crescono però le vacanze culturali nelle città d’arte e quelle in montagna. In aumento anche le esperienze enogastronomiche, il turismo “slow”, le vacanze sportive e quelle all’aria aperta. Sempre più italiani vivono l’estate con il timore che scivoli via troppo in fretta e tendono a riempirla di attività: degustazioni, escursioni e sport, per renderla più intensa e memorabile. Questo spiega anche il boom di viaggi openair rilevato quest’anno.

Questo è il ritratto della maggioranza che parte. Ma c’è anche chi resta. La motivazione principale è economica, pur con un peso in calo rispetto al picco del 2024. Seguono i problemi di salute e quelli familiari, mentre i timori legati alla situazione internazionale restano sullo sfondo.

Il portafogli, insomma, continua a incidere più dei conflitti e delle paure ad essi connesse: i due terzi degli italiani dichiarano che l’aumento del costo della vita e il rincaro dei servizi turistici hanno influito sulle scelte di vacanza. Ne deriva una pianificazione più attenta, la ricerca di soluzioni più economiche per destinazione, durata o alloggio e una preferenza diffusa per le prenotazioni con cancellazione gratuita.

Il budget medio è in crescita, segno che, nonostante i prezzi alti, la vacanza resta una priorità sull’altare della quale in molti decidono di stringere la cinghia da qualche altra parte.

Luglio e agosto restano i mesi più frequentati, ma si fa strada la tendenza a partire anche a giugno o settembre, quando fa meno caldo e si può risparmiare un po’. Insomma, per chi può, le vacanze estive non si toccano: gli italiani scelgono mete vicine, esperienze più ricche e un’organizzazione oculata, ma confermano il viaggio come momento irrinunciabile dell’anno.

Un ultimo dato “fuori sacco”, emerso da un’altra ricerca che ho condotto in primavera: il 58% degli italiani, in particolare tra gli elettori di centrosinistra, dichiara che la presidenza Trump ha fatto passare loro la voglia di andare in vacanza negli Stati Uniti. Un segnale del peso sottovalutato della politica sull’attrattività di una destinazione.

*presidente dell’Istituto Piepoli