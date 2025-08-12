Ex Ilva, c’è l’accordo sugli impianti: via libera alla decarbonizzazione

Roma, 12 agosto 2025 – Dopo anni di incertezze e rinvii, l’ex Ilva di Taranto fa un passo decisivo verso la decarbonizzazione. L’intesa, siglata ieri sera al ministero delle Imprese da tutte le amministrazioni coinvolte – nazionali e locali – apre la strada a una svolta ecologica e industriale per uno dei siti siderurgici più importanti d’Europa, grazie a tecnologie a basso impatto ambientale e nuovi modelli produttivi. Ma come spesso accade nei grandi progetti italiani, la firma non è una soluzione definitiva, quanto piuttosto l’inizio di un percorso ancora tutto da definire. La bozza, infatti, non indica i tempi per la transizione ai forni elettrici, cuore della decarbonizzazione, né scioglie il nodo cruciale sulla localizzazione del polo Dri, indispensabile per produrre il preridotto che rappresenta il carburante dei nuovi forni.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

L’intesa prevede lo spegnimento degli altoforni alimentati a carbone e la realizzazione di tre forni elettrici per mantenere la capacità produttiva autorizzata, nel rispetto delle nuove autorizzazioni ambientali. Un passaggio cruciale per il futuro del sito, che potrà così abbracciare finalmente un modello di siderurgia a basso impatto.

Il prossimo step sarà una riunione dopo il 15 settembre, termine ultimo per le offerte vincolanti di eventuali investitori. Saranno studiate compensazioni per il territorio, tra cui l’esame di nuove prospettive per la reindustrializzazione delle aree libere dell’acciaieria con la nomina di un commissario e valutate misure di politica attiva e passiva del lavoro per scongiurare o attenuare riflessi negativi sull’occupazione. Una nuova riunione sarà convocata a settembre per arrivare a sottoscrivere "un accordo di programma che risponda alle necessità del territorio, coniugando il soddisfacimento del diritto alla salute, all’ambiente, al lavoro".

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato che questa è "una svolta che potrà incoraggiare gli investitori a presentare i loro piani industriali», un segnale di “squadra Italia” finalmente unita, capace di mettere da parte divisioni e giochi politici per puntare a un rilancio concreto. Anche Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha espresso soddisfazione: "L’Ilva è un asset strategico per il Paese», ribadendo che la decarbonizzazione è un imperativo, così come la necessità di investitori capaci di rilanciare l’attività in chiave competitiva e sostenibile.

Non manca la voce critica dei sindacati. Uilm, Fiom e Fim chiedono garanzie più nette, in particolare sulla partecipazione pubblica nell’azienda e sulla necessità che il polo Dri resti a Taranto. Per loro la bozza resta "priva di tutele e certezze per lavoratori e comunità" Dal canto suo, il governatore pugliese Michele Emiliano ha commentato la firma come "una pagina nuova, attesa da dieci anni», sottolineando il valore storico del momento e l’impegno di tutti per una rinascita che metta al centro salute, lavoro e tutela ambientale.