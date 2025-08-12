Accordi prematrimoniali anche in Italia: la Cassazione dice sì

Roma, 12 agosto 2025 – Fino a ieri di accordi prematrimoniali si parlava nelle cronache patinate di coppie vip straniere. Bezos e consorte insegnano, giusto per non andare troppo indietro nel tempo. Ma da oggi cambia tutto. Gli accordi prematrimoniali non saranno più argomento esotico di un diritto che appartiene agli ordinamenti oltreoaceano. Con una decisione destinata a fare storia la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza numero 20415 che di fatto apre ufficialmente agli accordi prematrimoniali e ai patti stipulati durante il matrimonio in previsione di una eventuale separazione della coppia.

Tutto nasce dal caso di due coniugi della provincia di Mantova che avevano firmato una scrittura privata che prevedeva il rimborso da parte del marito alla moglie di 146.400 euro, somma da lei spesa per ristrutturare la casa intestata al marito. (La somma includeva 61.400 euro di mutuo per ristrutturare casa intestata e 85.000 euro per l’acquisto di mobili e altre spese). Nel 2019 la coppia si separa e la moglie chiede al Tribunale di Mantova di far rispettare l’accordo, mentre il marito ne contesta la validità, richiamando l’articolo 160 del Codice civile, che vieta di modificare con accordi privati i rapporti patrimoniali coniugali.

Ora la Cassazione, con sentenza pubblicata il 21 luglio 2025 e attualmente in fase di oscuramento sul sito istituzionale, ha respinto le obiezioni del marito, ribaltando una consolidata concezione giuridica. “Questa Corte ha riconosciuto piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio”, si legge nel dispositivo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che supera la visione “di ordine pubblico” che, per anni, aveva impedito qualsiasi negoziazione precedente o durante il matrimonio riguardo alla sua possibile fine. La Cassazione ha infatti sottolineato come la separazione non sia la causa dell’accordo, bensì una condizione sospensiva che ne determina l’efficacia: finché il matrimonio resta in piedi, l’accordo non produce effetti, ma quando la coppia decide di separarsi o divorziare, l’obbligazione di restituzione diventa concreta. Questo nuovo orientamento si basa sull’articolo 1322 del Codice civile, che consente la libertà contrattuale e la stipula di contratti atipici, purché perseguano interessi meritevoli di tutela.

Ma i giudici precisano che restano vietati i patti che modifichino i doveri inderogabili della famiglia, come il diritto all’assegno di separazione o gli obblighi di assistenza morale e materiale, mentr gli accordi riguardanti figli saranno sempre sottoposti a verifica nell’interesse dei minori stessi.