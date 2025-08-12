Quanto costano le vacanze? La spesa media a famiglia: 1.950 euro (+16%)

Roma, 12 agosto 2025 – La strada delle vacanze, quest’estate, è lastricata di buone intenzioni e di prezzi boom. Perché se è vero che l’inflazione è stabile all’1,7 per cento nel mese di luglio, è altrettanto vero che nei dati diffusi dall’Istat si registra una serie di super rincari legati al turismo e alle vacanze. In primo piano i voli aerei nazionali, i traghetti, le auto a noleggio: dal più 35,9% per i primi al più 10,9% per i passaggi in mare e al più 9,9% per l’autonoleggio. Incrementi che fanno parlare di stangata sulle vacanze a associazioni di consumatori e alle opposizioni. Mentre i pacchetti vacanza nazionali aumentano del 10,3 e le case vacanze e b&b del 6%). Il che non toglie che dalle categorie interessate (balneari e strutture ricettive), come anche dal Viminale, si segnalino previsioni di boom di arrivi e di tutto esaurito per Ferragosto.

I numeri dell’Istat

Partiamo dalle ultime cifre. Il dato complessivo non si muove, ma è in accelerazione il cosiddetto “carrello della spesa”: con i prezzi alimentari in crescita (+3,7% da +3,3%), come anche quelli dei trasporti (+3,3% da +2,9%). Tra le città con più di 150mila abitanti, l’inflazione più elevata a luglio è stata a Rimini (+2,8%) e a Padova e Napoli (+2,3% entrambe), seguite da Bolzano (+2,2%); la crescita più contenuta a Reggio Emilia (+0,8%) e ad Aosta e a Campobasso (+0,7%).

La stangata

Il punto è che, pur nella stabilità dell’inflazione, i prezzi legati alle vacanze hanno avuto una vera impennata. Dalle spiagge ai voli, dai traghetti alle case ai b&b è stato tutto un rincorrersi di rialzi. “Si conferma la stangata sulle vacanze estive degli italiani, con tutte le voci legate a viaggi e turismo che segnano fortissimi rincari rispetto allo scorso anno”, avvisano dal Codacons, secondo cui l’inflazione all’1,7% “equivale a un maggiore esborso pari a +559 euro annui per la famiglia tipo, +761 euro per un nucleo con due figli”. L’associazione guidata da Carlo Rienzi indica aumenti per voli nazionali (+35,9% su anno), europei (+5,5%), traghetti (+10,9%), auto a noleggio (+9,9%), pacchetti vacanza nazionali (+10,3%), case vacanza, b&b e altre strutture ricettive (+6%), spiagge e piscine (+3,4%), musei e monumenti storici (+4%). Dall’Unione nazionale consumatori sottolineano che i pacchetti vacanza nazionali segnano +16,1% su mese mentre gli stabilimenti balneari hanno aumentato i prezzi del 7,3% su giugno. “Per una coppia con due figli, ci sarà un rialzo complessivo del costo della vita pari a 606 euro su base annua, ma di questi ben 356 se ne vanno solo per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche”, spiega il presidente Massimiliano Dona.

L’opposizione

Dopo i j’accuse di Elly Schlein e Giuseppe Conte, che mettono il governo Meloni sul banco degli imputati per l’impennata dei prezzi, ieri è stata la volta di Raffaella Paita di Italia Viva: “Davanti alle tempeste dell’inflazione, il governo non offre ripari”. Sulla stessa linea Avs con Nicola Fratoianni: “Sono aumentati i prezzi dei beni di consumo ma gli stipendi no”. Mentre il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia incalza: “Il governo farebbe bene a pensare a misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese che saranno colpiti nei prossimi mesi dai dazi imposti dall’amico americano di Giorgia Meloni”.

Gli operatori

Gli allarmi sulla fuga dai luoghi di vacanza e, in primo luogo, dal mare non trovano d’accordo gli addetti ai lavori. Le previsioni non sono concordi tra di loro ma tendono tutte al positivo. E soprattutto a placare chi parla di crisi arrivano i dati del Viminale, contenuti nella banca dati “Alloggiati web” visionata dall’Ansa: anche per il mese di agosto si registra “una forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del Belpaese”. A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10.2%); a luglio 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell’anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese – dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto – si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell’analogo periodo del 2024. Sulla stessa linea il ministero del Turismo: prenotazioni in crescita anche per ottobre. E per Ferragosto e dintorni tutte le centrali del turismo e della cooperazione (Cna, Confartigianato, Confcooperative) come le associazioni dei balneari stimano presenze turistiche boom. Il che non toglie la stangata, perché dalla stessa Confcooperative si stima che per le vacanze estive “la spesa media per famiglia si attesta sui 1.950 euro (+16% rispetto al 2024), mentre una famiglia di 4 persone al mare spenderà mediamente 6.539 euro per una settimana”.