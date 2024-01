Valanga in Val Formazza, persone travolte. E’ corsa contro il tempo

Verbania, 7 gennaio 2024 – Almeno due alpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata oggi in Val Formazza. Siamo in Piemonte, provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo fa sapere il Soccorso Alpino Valdossola. Volontari, che si trovavano per caso nella zona, stanno operando tra passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano al confine con la Svizzera, e il lago del Toggia. Proprio intorno al lago si concentrano le ricerche dell’elicottero del Cnsas e della squadra di Formazza del soccorso alpino arrivata con le motoslitte. Da quella zona arriva infatti il segnale Artva, trasmesso dagli strumenti in dotazione tecnica degli alpinisti, che permette di rintracciare persone sotto la neve.

I soccorritori riferiscono che la situazione è critica, date anche le condizioni meteo e la conseguente scarsa visibilità. Nelle prossime ore sono previste nevicate. Secondo il bollettino Aineva, l’allarme valanghe sulle Alpi Leopontine, è a livello 3, su una scala di 5 (rischio “moderato”).

Al rifugio Maria Luisa (2.157 metri), vicino al lago, hanno poche informazioni. “I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c'è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio – dicono – È successo qualcosa in un punto oltre alla casa guardiani della diga del lago, ma non sappiamo nient'altro. Il gestore è andato a vedere, ma non è ancora tornato”.

Notizia in aggiornamento

Valanga in Alto Adige, due feriti

Due persone sono state investite da un’altra valanga, stavolta a Racines, in Alto Adige. Si tratta di due giovani che si stavano allenando su una pista. Prontamente soccorsi dal Soccorso alpino e dall'elisoccorso, hanno riportato ferite lievi. In quella zona il pericolo valanghe è di grado 3 su una scala che va da 1 a 5. Viene definito 'marcato'.