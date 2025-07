Ancora un morto per West Nile: il secondo nel Lazio in 8 giorni. Il ruolo degli uccelli nell’infezione

Roma, 28 luglio 2025 - Un altro paziente è morto nel Lazio per complicazioni dopo aver contratto il virus West Nile. E’ un 77enne con patologie croniche e trapiantato di cuore. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo vivesse in provincia di Latina e che avesse soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta. E’ deceduto all’istituto Spallanzani di Roma.

A una settimana fa risale il decesso di una donna di 82 anni di Nerola, morta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) era la seconda vittima accertata dall’inizio del 2025 dopo la morte di un 75enne di Novara risalente a marzo. Dunque sarebbero tre i morti in Italia nel 2025.

Operatori della Asl di Caserta impegnati nell'installazione di trappole per le zanzare Culex (Ansa)

Focolaio Lazio

E’ particolarmente alta l’attenzione nel Lazio dove al 25 luglio si contavano 7 nuovi contagiati di cui due con sindrome neurologica e 5 con febbre, per un totale di 28 positivi accertati in regione dallo Spallazanti. La maggior parte proviene dalla provincia di Latina. Una decina i pazienti ricoverati. La regione ha esteso l’esecuzione del test sierologico a tutti i donatori di sangue.

C’è un’epidemia in corso?

Dobbiamo preoccuparci? “Dati nazionali non mostrano un eccesso di casi rispetto agli scorsi anni – spiega Gianni Rezza, ex capo dipartimento prevenzione del ministero della Salute ai tempi della pandemia Covid e oggi professore di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele – ma si nota una estensione dei focolai, che quest'anno, almeno per ora, sono più attivi in alcune zone al centro-sud”. E’ il caso della provincia di Latina ma anche di quella di Caserta dove la Asl ha incrementato l'installazione di trappole per verificare la presenza e l'eventuale incremento della Culex.

Sintomi e gravità

Naturalmente i numeri si riferiscono alle infezioni diagnosticate. Nella grande maggior parte dei casi

West Nile è asintomatica o leggermente sintomatica febbre (mal di testa, rash cutaneo). Secondo le statistiche si aggrava circa 1 paziente su 150, manifestando importanti sintomi neurologici. Non c’è una cura ma una terapia di supporto.

Zanzare, uccelli e cavalli

Principali veicoli del virus sono gli uccelli che trasmettono la malattia indirettamente attraverso una zanzara (zanzare ‘culex’) che fa da vettore per l’uomo. Ma sono a rischio anche i pazienti che ricevono trasfusioni e trapianti. Raramente una donna incinta infetta può contagiare il feto.

West Nile infetta anche i cavalli. La presenza di infezioni in una popolazione equina è generalmente indice delle diffusione del virus nella zona. Solo due giorni fa un caso di West Nile Virus (Wnv) è stato rilevato in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese. L'individuazione tempestiva, spiega, l’azienda sanitaria "è stata possibile grazie al costante monitoraggio svolto dai servizi del dipartimento di Prevenzione veterinaria nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (Pna) 2020-2025".