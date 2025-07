Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette Piero Bitetti è stato avvicinato da un gruppo di attivisti contrari al progetto di decarbonizzazione delle ex acciaierie, proposto dal governo e del vertice al Mimit. Il passo indietro per “motivi di inagibilità politica”