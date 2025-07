Incubo incendi in Sardegna: ecco le spiagge chiuse (non solo Punta Molentis). Le fiamme minacciano Orosei

Cagliari 28 luglio 2025 – Continua a bruciare la Sardegna. Dopo l’incendio devastante a Punta Molentis (Villasimius) un rogo minaccia oggi Orosei, dove sono state evacuate case e un resort, già raggiunti dal fumo. In fiamme le campagne attorno alla rinomata Cala Liberotto: i vigili del fuoco sono impegnati in località Sos Alinos con 4 squadre e dieci mezzi del Comando di Nuoro insieme a Forestale, Agenzia Forestas e Protezione civile. Attivi anche due Canadair ed altri elicotteri del servizio regionale oltre al Drago 143. Chiusa e poi riaperta al trafficoo la strada statale 125 "orientale sarda". La macchina antincendi lavora anche a Villacidro (Medio Campidano), Sorgono (Nuoro) e Pattada (Sassari). Altri fronti aperti a Osilo, sempre nel Sassarese, e a Villacidro (Sud Sardegna).

A Punta Molentis, nell'area di Villasimius ,le fiamme sono arrivate a ridosso della spiaggia: 200 bagnanti soccorsi via mare (Ansa/Vigili del fuoco)

Il bollino è rosso per oggi su tutta la costa orientale dell’isola, dove le temperature continuano ad essere elevate e soffia forte il maestrale. Il risultato è un rischio incendi elevato. L’allerta arancione nel Nord Ovest, nel Nuorese e nel Sud Ovest. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale", specifica il bollettino della Protezione Civile.

Un'immagine tratta dal profilo Facebook del Comune di Orosei: bruciano le campagne di Cala Liberotto

Le spiagge chiuse

Vicino a Orosei, nel Comune di Siniscola, il sindaco ha preso provvedimenti urgenti e ha firmato un'ordinanza per vietare l'accesso alle spiagge di Berchida e Capo Comino e alla pineta di Mandras. Off limits anche

Cala Cartoe, Cala Osala e Cala Fuili, nella vicina Dorgali, con accesso dalla Strada provinciale 26 Bis. Il provvedimento della sindaca Angela Testoni vale per la giornata di oggi e “fino a nuovo ordine”. Già da ieri è chiusa la spiaggia di Punta Molentis dove ieri 200 persone sono state soccorse via mare. Il paradiso a numero chiuso è devastato: ora si dovranno capire le cause del rogo.