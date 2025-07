Roma, 28 luglio 2025 - Cordoglio e tristezza per la morte di Claudia Adamo, giornalista e meteorologa della Rai scomparsa nella giornata di domenica 27 luglio all'età di 51 anni a seguito di una malattia. Per oltre un decennio, Claudia era stata volto di Sky Meteo 24 per oltre un decennio prima di essere nominata, nel 2018, responsabile di Rai Meteo nella Direzione Pubblica Utilità della Rai.

La ricerca scientifica, il cambiamento climatico

Adamo era di origine romana e aveva seguito le orme del padre Luciano, ufficiale dell'aeronautica con una lunga presenza come meteorologo su Rai 2. Dopo essersi laureata in Fisica dell'Atmosfera all'Università di Tor Vergata, la giornalista aveva conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Ferrara prima di iniziare una lunga carriera che l'avrebbe portata a collaborare con numerosi enti di ricerca: tra questi figurano l'Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima del Cnr e la Nasa, senza dimenticare Legambiente con la quale aveva compiuto uno studio sull'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. Claudia Adamo era anche stata l'ideatrice del programma 'Green Meteo' su Rai Gulp, indirizzato agli utenti più giovani.

Claudia Adamo aveva 51 anni

La malattia e le cause del decesso

Al momento le persone vicine a Claudia non hanno ancora comunicato le cause reali del decesso, anche se le dichiarazioni strazianti del collega Matteo Tidili fanno pensare a una malattia terminale che avrebbe peggiorato fortemente le condizioni fisiche della climatologa.

Il ricordo degli amici: “Forza e passione”

"Una donna piena di forza, passione, entusiasmo e amore per la vita - ha ricordato Tidili con grande commozione -. Resterà indelebile il ricordo dell’estate scorsa quando nonostante la malattia, con una forza mentale e fisica fuori dal comune, sei venuta in Sardegna a trovarci". Anche un altro collega, Alex Guarini, ha commemorato Adamo parlando di come la donna abbia "lottato e combattuto con tutte le sue forze e con tanta dignità".

Il post ad Aci Trezza, la canzone di Jovanotti

Lo scorso maggio Claudia Adamo aveva condiviso un post su Instagram, che molto tristemente si sarebbe successivamente trattato dell'ultimo, che raffigurava uno scorcio della Riviera dei Ciclopi di Aci Trezza accompagnato dalla seguente frase tratta dalla canzone 'Occhi a cuore' di Jovanotti: “Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare, la gloria generale, la fine del dolore”. Una grande perdita, per una professionista che ha lasciato un grande segno nella meteorologia televisiva italiana.