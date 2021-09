Roma, 14 settembre 2021 - La terza dose almeno 28 giorni dopo la seconda. E' il tassello che mancava e che è stato messo a punto dal ministero della Salute nell'attesa circolare sulla terza dose di vaccino anti-Covid, la cui somministrazione partirà in Italia il 20 settembre, dal titolo "Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19".

Coronavirus, dati Covid Italia del 14 settembre

Decreto green pass obbligatorio, la discussione al Senato slitta al 15

Sommario

Si parte con una dose "addizionale", ossia, si legge nella circolare ancora non pubblicata, "una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria", per le persone sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base (ad esempio i malati di Aids) o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, i quali "mostrano un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino".

Secondo Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico di Tor Vergata, è giusto partire subito con i soggetti fragili e immunodepressi e poi, "a distanza di 9-12 mesi dal termine del ciclo vaccinale previsto con due dosi, anche per il resto della popolazione. Sono infatti comunque favorevole al richiamo per tutta la popolazione".

Per la vaccinazione anti-Covid, sottolinea l'esperto, "stiamo vedendo che dopo una tempistica di 9-12 mesi il titolo anticorpale tende a non essere più sufficiente. Questo è più che mai valido per i soggetti fragili immunodepressi che, rispondendo meno validamente alla vaccinazione, sono esposti a un decadimento anticorpale molto più rapido e richiedono per questo un richiamo vaccinale in tempi molto più brevi rispetto al resto della popolazione".

Arriva intanto il nuovo monitoraggio dell'Agenas, che confronta i dati del 14 settembre con quelli di ieri. In un quadro di generale stabilità, continua a salire il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid nelle Marche, ora al 13%, oltre la soglia del 10%, considerato uno dei parametri per il passaggio delle regioni in Zona Gialla. Il valore sale anche in Molise (al 5%) e Veneto (al 6%). Scende invece in Friuli Venezia Giulia (al 5%) Sardegna e Sicilia, portandole al 12%. Rispetto ai normali reparti ospedalieri, la percentuale di posti letto occupati per Covid sale in Friuli (al 4%),scende in Molise (al 5%) e Toscana (7%).