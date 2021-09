Roma, 15 settembre 2021 - Sprint del Governo Draghi sul Super Green pass. La strada verso l'obbligo per il lavoratori pubblici e privati sembra spianata: il nuovo decreto potrebbe e dovrebbe vedere la luce già giovedì. La conferma arriva da Maristella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali che a Radio Rai dice: "Il Governo ha intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante". Quindi assicura che "si va verso l'obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato". E aggiunge: "Solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il Covid". Il premier, insomma, tira dritto: alle 16:30 ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi per chiudere la partita. Saranno presenti i ministri Orlando, Giorgetti, Speranza e Brunetta. Intanto, in Senato, è approdato il testo del decreto già approvato alla Camera. Si profila il ricorso alla fiducia.

I nodi

A poche ore dal decreto, restano diversi nodi da sciogliere. Detto che il Super Green pass a questo punto dovrebbe essere in vigore da ottobre, non è chiaro come si configurerà l'altra faccia della medaglia, in primis le sanzioni per i trasgressori.

Ma prima c'è da stabilire chi controlla il certificato verde. I medici aziendali, attraverso l'Anma, si sono sfilati. Ecco allora che, qualora l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro dovesse effettivamente entrare in vigore via decreto, potrebbe essere un addetto dell'azienda la persona incaricata di verificarlo. Per quanto riguarda la privacy, l'azienda non dovrebbe sapere se il dipendente è vaccinato, guarito dal Covid o ha eseguito un tampone.

E se il lavoratore rifiuta di esibire il Green pass? La soluzione più probabile, a sentire gli esperti, potrebbe essere la sospensione senza retribuzione. Ma nessun rischio licenziamento: il posto di lavoro non dovrebbe essere toccato.

Potrebbe accadere che il dipendente entri in azienda senza certificato verde. In questo caso, oltre al lavoratore, anche l'azienda può incorrere in sanzioni qualora sia consapevole dell'infrazione. Un nodo non di poco conto, dal momento che il tema dell'improvvisa mancanza di personale, magari in ruoli chiave del processo produttivo, non lascia sereni diversi imprenditori.

Una soluzione per ovviare a eventuali 'buchi' in organico potrebbe essere il ricorso allo smart working. Siemens, tra le prime a rendere autonomamente il Green pass obbligatorio per chi accede all'hub di Milano, pochi giorni fa ha sottolineato che "lo smart working, la nostra modalità di lavoro dal 2018, consentirà comunque a chi non accede alle sedi di lavorare da remoto".

Le tensioni nella Lega

Pare chiusa anche la partita interna alla Lega, anche se Matteo Salvini ancora oggi frena: "Ho parlato questa mattina con il ministro Giorgetti: al momento non esiste un progetto definito sull'estensione del Green Pass", dice. Il numero uno del Carroccio è rimasto spiazzato dall'asse tra lo stesso Giorgetti e il governatore del Veneto Luca Zaia. Salvini si è sempre mostrato cauto sul tema del Green pass obbligatorio, attento a non scoprire il fianco a destra, dove il no di Giorgia Meloni rischia di erodere consenso (e soprattutto voti). "Una patente di libertà", aveva definito Zaia il certificato verde pochi giorni fa. Ma il governatore ieri è tornato a parlare in termini di "uso limitato", riallineandosi al segretario. Che a questo punto sembra rassegnato ad avvallare l'obbligo, spostando la battaglia sul fronte dei "tamponi gratuiti o a basso prezzo per milioni di famiglie in difficoltà". Ma a margine di un comizio a Broni (Pavia), lo stesso Salvini ha rilanciato: "Non si può pensare di estendere l'obbligo del Green Pass a 60 milioni di italiani".