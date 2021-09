Roma, 15 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia. In attesa dei dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive che saranno diffusi nel pomeriggio, diamo uno sguardo ai numeri di Agenas sulla pressione ospedaliera aggiornati a ieri, giornata decisiva per il cambio dei colori delle regioni. In un quadro di generale stabilità, continua a salire il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid nelle Marche (13%), mentre scende in Sardegna e Sicilia (entrambe al 12%). A rischio zona gialla resta la Calabria che supera i valori limite per incidenza e ricoveri ordinari ed è al 10% di occupazione delle rianimazioni. Tutto dipenderà dai decimali, che verranno studiati nel monitoraggio Iss di venerdì.

Il vaccino riduce del 96% il rischio malattia grave e morte: i dati Iss

Intanto, mentre ieri le ultime indicazioni sulla terza dose che partirà dal 20 settembre e dovrà essere somministrata almeno 28 giorni dopo la seconda, resta al centro del dibattito il green pass. In mattinata in Senato il Governo ha posta la questione di fiducia sul ddl di conversione del decreto green pass, già approvato dalla Camera, e sono giorni decisivi, forse già domani 16 settembre, per l'estensione della certificazione verde ai lavoratori,ovvero il super green pass. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato a Palazzo Chigi i sindacati in vista del Consiglio dei ministri di domani e il ministro Mariastella Gelmini, ai microfoni di Radio Rai, ha dichiarato. "Si va verso l'obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato".

Scuola promossa, la partenza è ok Giorgetti: green pass nelle aziende

In Veneto si registrano 525 nuovi casi di Covid e tre decessi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 463.207 e 11.731. I ricoveri nei reparti ordinari sono 272 (+11), mentre cala il numero di pazienti in terapia intensiva, 53 (-6).

Altri otto morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore con età media in calo a 79 anni; il totale dei deceduti sale così a 7.077 persone. I nuovi casi rilevati sono stati 373, mentre i guariti sono cresciuti di 616 unità. Gli attualmente positivi sono oggi 8.833, (ancora in calo, -2,8% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 406 (-14 su ieri il saldo tra ingressi e uscite, -3,3%) di cui 52 in terapia intensiva (-5 persone il saldo, tra loro ci sono deceduti). Altre 8.427 persone positive sono in isolamento a casa.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.217 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,36%. Sono inoltre 3.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,33%). Nella giornata odierna si registrano anche due decessi. Negli ospedali restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 47.

Abruzzo

Sono 93 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, con il totale dei contagi che sale a 80.377 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.773 tamponi molecolari e 3.614 test antigenici per un tasso di positività pari a 1.45%. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.535. Gli attualmente positivi sono 2067 (-26 rispetto a ieri): tra questi 73 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.987 sono in isolamento domiciliare.

Umbria

Tornano sotto quota 50 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 48 il numero preciso. Restano invece sette i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 91 nuovi positivi, 149 guariti e due morti. Sono stati analizzati 1.983 tamponi e 3.590 test antigenici, con un tasso di positività pari a 1,6% (0,94 il giorno precedente). Gli attualmente positivi sono 1.293, 60 in meno di martedì.

Nessun decesso e 71 nuovi casi in Alto Adige. In Basilicata 87 contagi, 9 in Molise.