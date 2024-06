Pescara, il selfie in spiaggia dopo l’omicidio. Pugno sul petto e atteggiamento fiero

Pescara, 26 giugno 2024 – Il selfie con il pugno sul petto in spiaggia, poco dopo l’omicidio che ha sconvolto Pescara e l’Italia intera. Lo scatto che immortala una follia, per il momento presunta, difficile anche solo da immaginare. Nel giorno in cui arriva la convalida del fermo per i due sedicenni indagati per l’omicidio Di Thomas Luciani, dalle carte spunta la foto – emersa dalle analisi sullo smartphone di uno dei due sospettati – di uno dei due ragazzi al mare sul lettino, mentre si ritrae con atteggiamento fiero. Sono le 18 e 21 di domenica 23 giugno nello stabilimento ‘Croce del Sud’: secondo gli inquirenti quella fotografia è stata scattata dopo l’assassinio di Thomas. Probabilmente anche dopo il bagno in cui, sempre secondo chi indaga, i sospettati avrebbero gettato in mare il pugnale insanguinato usato per compiere il delitto. Nel frattempo, le indagini proseguono: oggi pomeriggio il medico legale Cristian D'Ovidio esegue l'autopsia sulla salma della vittima.

Foto in spiaggia, con pugno sul petto e atteggiamento fiero. E' quella trovata sul telefono di uno dei due 16enni fermati per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, scattata alle 18.21 di domenica, poco dopo il delitto nel parco. Lo smartphone in questione fa parte del materiale sottoposto a sequestro (Ansa)

Convalidato il fermo

Intorno all’ora di pranzo il Gip del Tribunale dei Minori dell'Aquila, oltre a convalidarne il fermo, ha disposto per entrambi gli indagati anche la custodia in un Istituto per i Minori. A quanto si apprende, i due sedicenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Sono indagati perché "in concorso tra loro, infliggevano - si legge nel provvedimento dei pm David Mancini e Angela D'Egidio - un totale di circa 25 colpi per mezzo di coltello a Thomas Christopher Luciani, attinto in zone vitali del corpo, cagionandone la morte, arrecando sevizie ed operando con crudeltà agendo su Luciani mediante calci e sputi mentre era riverso sul terreno esanime".

Nel provvedimento di fermo, a cui sono allegate diverse fotografie del presunto film del delitto, si trova anche un passaggio sull’autore del selfie in spiaggia, uno dei due fermati: "Seduto in posa su un lettino dello stabilimento balneare, indossava verosimilmente gli abiti indossati dall'omicida così come da narrazione delle testimonianze raccolte".

Le foto al parco

I primi fotogrammi delle 16 e 46, restituiti dalle telecamere di un condominio, erano già emersi ieri: mostrano i ragazzi che si incontrano al parco vicino alla stazione. I due vengono individuati nella vittima e in uno dei due aggressori.

"Giungevano a piedi due ragazzi, uno di corporatura esile indossante un paio di bermuda blu e una felpa con cappuccio di colore bianco e scarpe scure, l'altro molto più alto del primo che indossava una t-shirt di colore nero e delle bermuda scure, un cappellino con visiera tipo baseball e delle scarpe da ginnastica bianche”. I ragazzi “dopo aver percorso il viale del parco si andavano a posizionare vicino a dei tronchi di albero posizionati davanti a un campetto-area da gioco".

Poco dopo arrivano gli altri ragazzi del gruppo. "Uno dei cinque, indossante una maglia di colore rosso si alzava dalla panchina e raggiungeva i primi due ragazzi. Lo stesso ragazzo tornava sui suoi passi raggiungendo di nuovo i quattro ragazzi vicino alla panchina e solo dopo alcuni minuti tutto il gruppo raggiungeva il ragazzo con la felpa bianca e quello indossante la maglia nera. Dopo alcuni secondi il ragazzo con la felpa bianca rientrava nella vegetazione dietro il campetto in compagnia del ragazzo con la t-shirt nera e dopo alcuni minuti i due ragazzi venivano seguiti da altri quattro nella vegetazione (uno era quello indossante la t-shirt rossa, un altro indossante una maglietta chiara e bermuda chiari, e due ragazzi vestiti in modo identico con t-shirt nera e pantaloncini bianchi)".

Poi il momento considerato cruciale da chi indaga. "Dalla vegetazione si vedevano riuscire i ragazzi a uno a uno e per ultimo alle ore 17:21 usciva un ragazzo alto con capello scuro con visiera tipo baseball un paio di bermuda scure e una canottiera nera con scritta bianca sulla parte frontale e sui fianchi e delle scarpe bianche che si incamminava lungo il vialetto parallelo alla via Raffaello Sanzio, in direzione nord". "Dalla vegetazione - annotano gli inquirenti - il ragazzo con la felpa bianca e le bermuda blu, poi identificato in Thomas Christopher Luciani, non si vedrà più uscire".

Il fratello di un indagato

"Deve pagare fino alla fine per quello che ha fatto. Nessuno sconto di pena”. Sono le parole riferite ieri, in un’intervista al Tg1, dal fratello di uno dei due ragazzi fermati per l’omicidio di Pescara. “Gli vorrò sempre bene – ha detto -, però deve pagare il giusto, negli istituti in cui può essere aiutato”. E ha aggiunto: “Io devo fare i conti con la ferocia e l’indifferenza di cui parlano le indagini. E piango per Thomas perché lui non c’è più”.