Pescara, “ucciso a 15 anni con un coltello da sub”. Fonti: fermati due minorenni

Pescara, 24 giugno 2024 - Ucciso con un coltello da sub. Secondo una prima ricostruzione, è questa l’ipotesi più accreditata per spiegare la morte di un 15enne trovato cadavere ieri sera a Pescara, nel parco Baden Powell.

"Presi due minorenni italiani”

E da quanto trapela, sarebbero stati individuati i presunti responsabili dell’omicidio. Si tratterebbe di due minorenni italiani. Si cerca l’arma del delitto, che non è ancora stata trovata. Il contesto in cui è maturato l’omicidio sarebbe quello del piccolo spaccio di droga tra giovanissimi. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio, al culmine di una lite, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio nel parco Baden Powell. Abbandonato tra le sterpaglie, il corpo del ragazzo è stato trovato solo in tarda serata.

L’intervento dei soccorritori

I soccorritori, giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso. Presente sul posto la polizia. Si indaga per omicidio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un minorenne di origine straniera. Sul posto sono intervenuti anche il procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e il medico legale.