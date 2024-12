Caserta, 4 minorenni fermati per tentato omicidio di un coetaneo. “Calci, pugni e coltellate: poteva morire” La vittima era stata colpita nel centro di Castel Volturno con almeno 12 coltellate ed era stata in pericolo di vita per le gravi lesioni riportate a un polmone e al cuore. Le indagini proseguono, ipotesi baby gang