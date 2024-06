Pescara, le coltellate mortali su Thomas Luciani e i gesti di disprezzo: i verbali choc

Pescara, 25 giugno 2024 - Le coltellate mortali nel parco Powell di Pescara – 25 – e i gesti di disprezzo. Secondo quanto riportato dal quotidiano abruzzese Il Centro, i due sedicenni, presunti assassini di Thomas Luciani, 17 anni ancora da compiere, avrebbero sputato sulla vittima agonizzante a terra e gli avrebbero perfino spento una sigaretta sul volto.

Poi, una volta al mare, macabre battute su come il ragazzino era stato ridotto. A meno di due giorni dall’omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 17enne di Rosciano ucciso domenica pomeriggio con 25 coltellate in un parco del centro di Pescara, emergono nuovi dettagli sul delitto.

E ci sono i verbali choc. Un testimone racconta di essersi trovato con gli amici alla stazione di Pescara intorno alle 16 e 30.

“L’intento era quello di andare al mare ma anche di parlare con Cristopher Thomas che doveva 200/300 euro a M.. Cristopher si trova in genere vicino alla stazione e lì lo abbiamo incontrato. M. e Cristopher hanno iniziato a litigare perché M. era aggressivo e Cristopher di rimando gli rispondeva che anche lui aveva amici da chiamare. Ci siamo spostati dapprima verso i silos della stazione, dove M. si è indispettito perché Christopher non gli restituiva il denaro, quindi M. ha costretto Christopher a dirigersi verso il parchetto di via Raffaello Sanzio in una zona appartata. M.ci ha anche fatto segno di andarcene ma io e C. che lo seguivamo gli siamo andati dietro perché la situazione non ci sembrava tranquilla. Gli altri seguivano anche loro ma un po’ più distanti. Mentre M. camminava, già dentro al parco, ci ha fatto vedere che impugnava un coltello”.