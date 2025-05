Elezioni comunali 2025, Trento resta al centrosinistra. Ballottaggio a Bolzano

Roma, 5 maggio 2025 – Trento resta al centrosinistra. Il sindaco uscente, Franco Ianeselli, va infatti verso la riconferma con oltre il 54% dei consensi (con 93 sezioni scrutinate su 98) sostanzialmente doppiando la candidata del centrodestra Ilaria Goio che si è fermata al 25,4%. Il Pd si conferma primo partito nel capoluogo (24,8% dei voti), mentre Fratelli d'Italia ha raggiunto il 14,3% e la Lega si è fermata al 4,3%.

A Bolzano, invece, si andrà al ballottaggio, il prossimo 18 maggio, tra l'assessore comunale uscente Juri Andriollo (27,3%) e, per il centrodestra, Claudio Corrarati (36,3%) per molti anni a capo del Cna altoatesino.

Dato significativo, il netto calo dell'affluenza alle urne in tutto l'Alto Adige e in particolare a Bolzano città. Alla chiusura dei seggi nel capoluogo altoatesino ha votato il 52,2%, oltre l'8% in meno rispetto alle elezioni del 2020 (60,7%). Nel capoluogo altoatesino, a sorpresa, si e' registrato un forte calo di affluenza tra il gruppo linguistico italiano: il 10% in meno a Oltrisarco-Aslago, quasi l'11% sia a Don Bosco che ad Europa-Novacella. Nella circoscrizione Centro-Piani-Rencio a maggioranza tedesca, il calo è stato dell'8%.

Anche in Trentino per le Comunali 2025 si registra un forte calo dei votanti. A Trento città alla chiusura dei seggi delle ore 22 si era recato ai seggi (98 sezioni su 98) solo il 49,93%, la meta' dell'elettorato, ovvero l'11% in meno rispetto a cinque anni fa. In tutto il Trentino il dato dell'affluenza è di 54,53%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al 2022. In alcuni comuni il crollo e' stato di oltre il 10%. Vignola Falesina è il comune con l'affluenza più alta con il 90,16% mentre il comune dove meno persone si sono recate alle urne e' stato Novaledo che si e' fermato al 26,17%. Su 154 comuni andati al voto, 81 hanno già eletto il sindaco perchè è stato raggiunto il quorum.