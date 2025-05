Bimbi in ginocchio nella moschea. La Lega insorge: "Gela il sangue"

La foto lascia poco spazio all’interpretazione: mostra un gruppo di bambini di un asilo (parrocchiale) inginocchiati sui tappeti di una moschea, mentre pregano con l’imam, rivolti verso la Mecca. Un’iniziativa di dialogo interreligioso, a favore "della pace", era l’intenzione. Che però ha scatenato forti polemiche in Veneto; per giunta bipartisan. A dare il via alla bufera politica è stato il capogruppo della Lega in Regione, Alberto Villanova: "Immagini che fanno gelare i sangue nelle vene".

La visita dei bambini alla moschea del centro islamico di Susegana (Treviso) è avvenuta a fine aprile. Le maestre dell’asilo parrocchiale Santa Maria delle Vittorie, di Ponte della Priula, hanno pensato ad una iniziativa per "la pace", per pregare tutti insieme, al di là del credo religioso, per la fine delle guerre. Anche il Pd trevigiano si è mostrato cauto. Il segretario dem Giovanni Zorzi ha espresso la sua perplessità: "Personalmente avrei scelto forme più laiche". Dalla diocesi e dal Comune, invece, per il momento le bocche restano cucite.