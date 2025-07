Deriva antisemita, la storica Anna Foa: “La causa? Le scelte di Netanyahu”

“L’impennata degli episodi di antisemitismo preoccupa ma non stupisce. É la diretta conseguenza di quanto sta succedendo a Gaza”. Anna Foa, storica e saggista, recente vincitrice del Premio Strega con Il suicidio di Israele (Laterza, pp. 104), conferma la sua voce fuori dal coro dell’ebraismo italiano.

Anna Foa

Dal papà ebreo picchiato e umiliato davanti al figlio di 6 anni in un autogrill vicino a Milano, ai turisti israeliani sempre più spesso insultati o respinti da ristoranti dalla Spagna alla Grecia. Cosa sta succedendo?

“Stiamo assistendo a episodi tristi e deprecabili, talvolta anche gravi o gravissimi, che colpiscono indistintamente persone ebree, solo in quanto ebree, immaginandole complici del governo israeliano”.

Siamo quindi dentro i canoni dell’antisemitismo classico?

“La risposta è più complessa. Nessun governo europeo incita all’antisemitismo. Il sentimento generale resta di piena protezione nei confronti degli ebrei della diaspora. Questi scoppi di violenza dal basso nei confronti degli ebrei in Europa sono il rimbalzo della vendetta israeliana in corso a Gaza”.

Così crescono insulti e agguati.

“Oggi chi è più militante (penso alle aree pro Pal o dei centri sociali) oppure semplicemente ignorante, come il gruppo che ha picchiato il papà francese a Milano, certamente si sente autorizzato ad agire e ad aggredire. Ma la responsabilità primaria di questa deriva è tutta del governo israeliano”.

La prova?

“Subito dopo il 7 ottobre, fino a quando Israele ha dato una risposta militare proporzionata al recupero degli ostaggi e alla riaffermazione delle proprie ragioni di sicurezza, la solidarietà internazionale e nazionale è stata totale. Ora siamo in una fase diametralmente opposta”.

Solo questo o c’è dell’altro?

“Ormai l’opinione pubblica condanna istintivamente ciò che vede ogni giorno sui media: la morte, la distruzione, il dolore. E soprattutto tollera sempre meno anche la sovrarappresentazione politica e mediatica delle ragioni di Israele”.

E così in Europa, tra gli ebrei, cresce il clima di insicurezza.

“Comprensibile. Anche perché non esiste la possibilità di riavvolgere il nastro. Pagheremo tutti per molti anni le scelte del governo Netanyahu. Basterebbe ammetterlo”.

La posizione maggioritaria tra gli ebrei italiani esprime un’altra sensibilità.

“Lo so bene. ’Rinnegata’ è uno dei tanti complimenti che ricevo. Ma io ho un’altra idea del confronto e dei valori in gioco”.

Faccia un esempio.

“Non si può mettere la propria sicurezza – e quella di Israele – sempre davanti a tutto. Non si può denunciare il proprio timore a indossare la kippah e poi tacere sul massacro in corso a Gaza. O glissare sui bambini ridotti alla fame. O imbastire alte discussioni bibliche o sulla parola ’genocidio’ mentre i bombardamenti fanno strage”.

Hamas sta vincendo la guerra della comunicazione?

“È Israele che la sta perdendo. Sono le immagini della fame, persino più di quelle della morte, ad alimentare il senso di rabbia e di impotenza dell’opinione pubblica alla quale i governi occidentali si stanno allineando in ritardo, dopo aver lasciato campo libero a Israele per almeno 20 anni. I bambini di Gaza di oggi sono come i bambini del ghetto di Varsavia. La penso come David Grossman: lo scenario nella Striscia fa quasi impallidire il 7 ottobre”.

C’è il rischio che l’antisemitismo venga sdoganato?

“Il primo antidoto è mantenere un’appropriatezza di denuncia. Tacciare di sentimenti antisemiti chi critica il governo israeliano è sbagliato e controproducente. Perché, se tutto diventa antisemitismo, allora la parola antisemitismo non significa più niente”.