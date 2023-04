Orsa JJ4, l’Ispra: “Ecco cosa c’è scritto nel nostro parere al Tar”. Le 2 ipotesi in campo

Roma, 21 aprile 2023 - Sull’orsa JJ4 che ha ucciso il runner Andrea Papi “facciamo parlare la scienza”, chiede il coordinatore tecnico del progetto Life Ursus, Andrea Mustoni. Che ha chiarito: in caso di esemplari pericolosi “rimuoverli vuol dire una cosa sola, abbatterli”. Con un riferimento al benessere animale - “ meglio una pallottola che una vita in gabbia”, aveva dichiarato a Qn.net Isabella Pratesi, storica dirigente del WWF Italia - richiamato anche in un documento sugli orsi problematici firmato da Ispra e Muse nel 2021.

Ma proprio per lasciar parlare la scienza, cosa hanno scritto gli esperti dell’Ispra nel parere inviato ieri al Tar? Abbiamo rivolto 10 domande a Pietro Genovesi, responsabile fauna selvatica dell’istituto governativo.

“No, non è così. A noi viene chiesto di valutare la coerenza delle opzioni in campo”.

“Entrambe le ipotesi sono coerenti con il Pacobace (Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi, ndr), quindi possono essere considerate valide. I cuccioli? Sono ormai svezzati e indipendenti”.

“JJ4 è un orso ad alto rischio”.

“Il Pacobace considera 18 livelli di pericolosità, JJ4 è a quello più alto. Ma lo stesso documento stabilisce anche che bisogna valutare la storia di ogni animale”.

“Veramente i falsi attacchi sono stati due, il secondo nel 2021 a un ciclista. Un brutto episodio, anche se l’uomo non era stato ferito. Un segno di una crescente aggressività. L’aver attaccato senza essere provocato ci porta a ritenere questo animale pericoloso al livello più alto”.

“Non solo. Nel 2021 abbiamo firmato con il Muse un rapporto sugli orsi problematici e abbiamo proposto due nuove categorie, quella degli orsi potenzialmente pericolosi e degli orsi ad alto rischio, per i quali tecnicamente si raccomanda l’immediata rimozione. JJ4 è da considerare ad alto rischio”.

“Sì, questa è l’opzione sconsigliabile”.

“Quando un animale pericoloso viene spostato in un recinto in Italia la legge 150 prevede che venga verificata l’adeguatezza della struttura da parte della commissione scientifica Cites.

"Su questo non ho informazioni ma da quel che posso dire sulle valutazioni che abbiamo fatto la gestione di un recinto come quello di Casteller è sicuramente complessa”.

“Posso solo dire che a noi sono state trasmesse diverse disponibilità: un centro in Italia e altri all’estero. Ad esempio santuari in Giordania e in Germania. Ma noi non intendiamo entrare in questa valutazione. Se si andrà su questa opzione sarà poi la Provincia ad occuparsene”.