Orsa JJ4: oggi Ispra consegna il parere al Tar. Cosa può accadere

Trento, 20 aprile 2023 - Orsa JJ4: oggi l’Ispra consegnerà al Tar il parere tecnico che potrà risultare determinante per il destino dell’animale. Da abbattere perché pericoloso, ripete il presidente della Provincia di Trento che ha firmato un’ordinanza. Sospesa però dal tribunale amministrativo. Nel mezzo ieri sono intervenuti i veterinari per ribadire: si è parlato di eutanasia, è una pratica medica, dobbiamo decidere noi.

La storia di JJ4

Nel giugno di tre anni fa JJ4 aveva aggredito due cacciatori, padre e figlio. Poi si era resa protagonista di quello che gli esperti chiamano ’finto attacco’. Fino all’aggressione mortale a Caldes, vittima il runner Andrea Papi, 26 anni. “Un ragazzo che andava a correre a pochi minuti da casa“, ha ricordato il padre Carlo chiedendo dignità perché il figlio non era andato nella tana dell’orso.

Esclusa la sterilizzazione

La Provincia autonoma di Trento aveva escluso sotto il profilo tecnico la possibilità di effettuare un intervento di sterilizzazione di Jj4, in un documento inviato ad Ispra e datato 5 ottobre 2022. Lo riferisce la Provincia intervenendo sull’accusa della Lav di non aver proceduto con l’operazione e specificando che “interventi di questo tipo sono stati compiuti in passato solo su orse in cattività e mai allo stato selvatico”. «L’attenta valutazione delle ipotesi gestionali relative all’orsa JJ4 - si legge nel documento citato dalla Provincia - riconosciuta da ultimo quale esemplare ‘potenzialmente pericoloso’, suggerisce di non attivare iniziative di carattere sperimentale (ipotesi sterilizzazione). Ciò avuto riguardo sia agli aspetti tecnici legati all’eventuale operazione, che non ha precedenti in Italia, né, a quanto è dato sapere, altrove, ed i cui rischi non appaiono ad oggi ponderabili, sia in relazione al fatto che tale iniziativa gestionale esula dal quadro disciplinare del Pacobace per la gestione dell’orso delle Alpi italiane”.

Cosa dice il Pacobace

Nel documento si evidenzia inoltre che, alla luce della pericolosità dell’esemplare, la soluzione più congrua sia quella della rimozione, indicata dal Pacobace.