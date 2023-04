Andrea Papi ucciso da un orso in Trentino, Pratesi (WWF): “Per quell’animale meglio una pallottola che una vita da prigioniero”

Roma, 8 aprile 2023 – “Per questo orso meglio una pallottola in testa rapida e veloce piuttosto che vivere da prigioniero”. A dirlo, dopo l’uccisione di Andrea Papi, runner di appena 26 anni, non è un cacciatore ma Isabella Pratesi, figlia di Fosco e direttrice del programma conservazione della storica associazione.

Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace)

"Meglio una pallottola che una vita da prigioniero”

“Quell’orso va rimosso”, ha scritto in un comunicato il WWF. Alla domanda se rimosso significa ‘catturato’, la dirigente chiarisce senza tentennamenti: “Sì, di solito il WWF chiede questo, poi sta alle autorità decidere. Ma in questo caso io non posso dire di pensarla così. Personalmente, penso che sia meglio un orso abbattuto che non un orso destinato a vivere il resto della sua vita in un recinto. Meglio una pallottola in testa rapida e veloce. Anche perché bisogna soddisfare la relazione sociale di questa popolazione di orsi con l’uomo. Alla fine si tratta di questo, una mediazione sociale tra gli animali e le comunità”.

Dopo questa tragedia, ripensare un po’ a tutto

Secondo la dirigente del WWF dopo questa tragedia “è necessario ripensare un po’ a tutto. Dalle informazioni da dare alla sensibilizzazione della comunità, magari ai percorsi protetti. L’orso è il primo a voler evitare il contatto con l’uomo”.