Orsi JJ4 e MJ5: saranno abbattuti? Cosa c’è scritto davvero nelle ordinanze del Tar

Roma, 24 giugno 2023 – Orsi JJ4 e MJ5: cosa c’è scritto davvero nelle ordinanze del Tar? Cosa succederà all’esemplare femmina che ha ucciso Andrea Papi e al maschio che ha aggredito l’escursionista con il cane?

“Il presidente della Provincia ha correttamente ritenuto di ascrivere la condotta dell’orsa denominata JJ4 al parametro di pericolosità numero 18 del Pacobace, corrispondente al massimo livello ivi contemplato, e quindi di adottare una misura energica adeguata qual è - per l’appunto – quella dell’abbattimento. Non sussistono nel territorio della Provincia di Trento strutture idonee alla captivazione permanente dell’animale”.

Questo scrivono i giudici per l’orsa killer. E ripetono lo stesso ragionamento per MJ5. Che cosa accade ora? Tre domande a Rosaria Loprete, avvocato che rappresenta Leal, la Lega antivivisezione.

"Orso attacca senza essere provocato": il comportamento possibile e più pericoloso citato nel Pacobace

Spiega l’avvocato Loprete: “Se saranno abbattuti oggi non si può dire, deciderà il consiglio di Stato il 13 luglio”.

I giudici del tribunale amministrativo insistono sulla pericolosità dei due animali, richiamando il Pacobace, il documento base di gestione per l’orso bruno nelle Alpi. Come può il Consiglio di Stato non tenerne conto? “Soprattutto per MJ5 – risponde il legale – il Consiglio di Stato dovrà valutare la dinamica dell’aggressione, che non è stata adeguatamente istruita. Quindi non possiamo inquadrare quell’orso come pericoloso. Sto preparando appello anche contro questa ordinanza”.

L’avvocato dà una risposta diretta: “Se la situazione dovesse rimanere tale purtroppo sì”.