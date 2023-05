Orsa JJ4: cosa dice davvero l'ordinanza del Tar. Dalla morte di Andrea Papi ai ricorsi degli animalisti

Trento, 26 maggio 2023 - Orsa JJ4 e uccisione del runner Andrea Papi: ma cosa c’è scritto nell’ordinanza del Tar di Trento? Ecco i punti salienti.

L'orsa JJ4 potrebbe essere trasferita nel santuario di Zarnesti, in Romania

Sospesi gli abbattimenti

Di certo, i giudici sospendono gli abbattimenti di JJ4 - considerata sulla base di prove genetiche la killer del 26enne di Caldes - e di MJ5. La notizia è stata subuto comunicata dalla associazioni animaliste. Ma il testo dice anche molto altro.

“Le cause di inammissibilità“

Il Tar di Trento concede la sospensione ma smonta anche i ricorsi degli animalisti. La parola più ripetuta dai giudici è “inammissibilità”, che cala sulle pagine del testo come una barriera alle tante obiezioni.

Il testo dell'ordinanza in Pdf

La morte del runner Andrea Papi è chiara

Non solo. Quando si parla della morte di Andrea Papi, l’ordinanza mette in chiaro: “A differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti (...), non appaiono necessarie ulteriori verifiche sulla causa del decesso del giovane Andrea Papi, perché il quadro fattuale dell’aggressione da parte dell’orsa denominata JJ4 risulta adeguatamente ricostruito, alla luce delle analisi eseguite presso la Fondazione E. Mach sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell’aggressione e del referto dell’autopsia eseguita sul cadavere del giovane”. Come si ricorderà Leal, Lega antivivisezione, aveva presentato una perizia di parte. Due veterinari sulla base della dentatura erano arrivati alla conclusione che ad aggredire Papi fosse stato un orso maschio e avevano quindi scagionato JJ4.

La pericolosità degli orsi

L’ordinanza lascia parlare gli scienziati e prende largamente spunto dai documenti Ispra ricordando anche la classificazione di orsi pericolosi e problematici.

In particolare JJ4 è stata considerata - sulla base delle regole fissate dal Pacobace, il documento base sugli orsi bruni - come ’ad alto rischio’ per la sua storia, anche precedente all’incontro mortale con il runner. Inoltre, osserva il Tar, le associazioni ricorrenti per contestare la scelta della misura dell’abbattimento decisa dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, avrebbero dovuto impugnare anche il rapporto Ispra-Muse del 2021, cosa che invece non è stata fatta.

Cosa succede ora?

Ma quindi che cosa accadrà nel concreto ai due orsi? Nessuno in questo momento ce l’ha chiaro davvero. Il tribunale amministrativo trentino sembra comunque lasciare il tempo alle associazioni animaliste di fare ulteriori passi e impugnare i documenti citati. La sospensiva vale infatti fino al 27 giugno. Mentre la pubblica udienza “per la trattazione del merito” è fissata per il 14 dicembre. Il barometro sembra tendere per il trasferimento di JJ4 e MJ5. Le due mete più probabili: Romania e Giordania.