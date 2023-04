Orsa JJ4 e runner ucciso, il ministro Pichetto: spero si arrivi al trasferimento. Domani vertice

Roma, 23 aprile 2023 – Orsa JJ4 – killer del runner Andrea Papi – ma non solo. Domani è previsto un vertice al ministero dell’Ambiente su come gestire gli eventuali spostamenti di altri esemplari.

Il presidente del Trentino vuole trasferire decine di orsi

Le ipotesi riguardano l’Italia ma anche alcune località all’estero. “C’è un tavolo tecnico presieduto dal sottosegretario Claudio Barbaro che farà le valutazioni”, ha ricordato oggi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivando al Salone del Mobile, per l’ultimo giorno della manifestazione internazionale del design.

“Sull’orsa c’è una valutazione dell’Ispra, naturalmente era attesa anche prima della sentenza del Tar, quindi aspettiamo il percorso che dovrebbe essere, come spero, quello del trasferimento”, è l’auspicio del ministro.

Verifiche dalla Giordania alla Germania

In queste ore, anche su pressione dei ricorsi animalisti, sono in corso contatti con alcune strutture all’estero, dalla Giordania alla Germania. Proprio in Germania, nella Foresta Nera, vive dal 2010 Jurka, la mamma di JJ4. Rinchiusa dopo aver dimostrato un comportamento problematico. Lo stesso che ha portato all’abbattimento dei fratelli JJ1 e JJ3, in Germania e Svizzera, tra il 2006 e il 2008.

Cosa prevede la direttiva Habitat

La direttiva europea Habitat “prevede la possibilità per le autorità nazionali di autorizzare la cattura o l’uccisione di esemplari di specie protette, a determinate condizioni, anche nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica”, ha nel frattempo ricordato un portavoce della Commissione Ue interpellato sulla vicenda dell’orsa JJ4.

Il benessere animale

Nel documento sugli orsi problematici firmato nel 2021 da Ispra e Muse,