Monopattini e assicurazione obbligatoria: le ultime notizie sulla riforma Salvini

Roma, 12 novembre 2023 - Monopattini, quando scatta l’obbligo di assicurazione e targa? “L’obiettivo è che il nuovo codice della strada venga approvato entro Natale”, ha dichiarato qualche giorno fa Matteo Salvini. E siccome era all’inaugurazione di Eicma, il ministro delle Infrastrutture ha anche rassicurato: “Non ci sarà nessun onere per le biciclette, non ci saranno targhe, assicurazioni. Questo, invece, l’ho personalmente richiesto per i monopattini”.

Monopattini, ultime notizie su assicurazione e targa

Targa e assicurazione per i monopattini: da quando

Il ddl che riformerà il codice della strada potrebbe però slittare ai primi mesi del 2024. Ne è convinto Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, esperto di sicurezza stradale nella squadra di Asaps. “In queste settimane - ragiona - si stanno tenendo le audizioni in Parlamento. I tempi sono contingentati. Quindi ritengo che il disegno di legge sarà completato verso la primavera, non prima di febbraio-marzo. Sarà già un miracolo se il testo verrà approvato alla Camera prima di Natale. Poi dovrà passare l’esame del Senato, infine per l’approvazione finale tornerà siocuramente a palazzo Madama. Ricordo, ad esempio, che l’omicidio stradale ha avuto cinque passaggi parlamentari”. Anche Assosharing fa la stessa previsione, “ci aspettiamo che le novità siano operative tra quest’anno e l’inizio del 2024”, è il ragionamento. Con una premessa doverosa: “Per i monopattini in sharing l’assicurazione è già obbligatoria da 4 anni”.

La posizione di Assosharing e la battaglia sul casco

Ma che ne sarà invece dell’obbligo di casco? Oggi in Italia non esiste una regola comune, tutto è affidato alle ordinanze dei sindaci. “I dati in arrivo da altri Stati che hanno sperimentato e poi rimosso quella regola - chiarisce Assosharing - ci dicono che così si riduce la domanda e quindi l’incasso del 70%. Dunque la misura è insostenibile. La sicurezza, come dimostrano i dati, è garantita dall’applicazione delle nuove regole, a partire dai limiti di velocità. Prima di aggiungere nuovi obblighi, cerchiamo di far funzionare quelli che ci sono. Non esiste un sistema per responsabilizzare l’utente. Se passa con il rosso, se ha il monopattino truccato, chi riesce a fermarlo?”. Magari i controlli. Ma questa è tutta un’altra storia.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn