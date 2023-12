Assicurazione obbligatoria monopattini: le date del decreto appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Roma, 14 dicembre 2023 – Assicurazione obbligatoria per i monopattini, a che punto siamo? Questa notte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 184 che recepisce la direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ma quando entrerà in vigore l’obbligo più volte annunciato dal ministro Salvini per la fine dell’anno? “Questo decreto – chiarisce Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona – è il primo passaggio che porta a quella scadenza. Dalla lettura del testo si capisce che entro il 22 marzo servirà poi un decreto interministeriale per individuare i singoli veicoli di mobilità leggera che dovranno avere la copertura per danni a terzi”.

Assicurazione obbligatoria per i monopattini: ecco le date del decreto appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il decreto in Pdf

Assicurazione monopattini: come sarà

Ma quali dovranno essere le caratteristiche dell’assicurazione per monopattini? Spiega Andrea Giaretta di Assosharing: “Questi mezzi hanno caratteristiche peculiari, ad esempio non sono registrati o omologati come le autovetture. Per lo sharing quello dell’assicurazione è un obbligo da 4 anni. Il massimale varia a seconda del Comune, la forbice oscilla tra i 6 e i 10 milioni di euro. Quindi più alto di quello previsto per le auto. Così chiedono le amministrazioni”.

Le parole del ministro Salvini

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ieri durante il question time alla Camera aveva dedicato un passaggio alla “mobilità dolce”, riconoscendo che “contribuisce a ridurre il traffico, ma per migliorare la sicurezza servono regole chiare, penso soprattutto ai monopattini e alla sosta selvaggia”.