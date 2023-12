Monopattini, guida in stato di ebbrezza e patente: cosa dice l’ultima sentenza della Cassazione

Roma, 14 dicembre 2023 – Monopattini e guida in stato di ebbrezza: ci sono conseguenze sulla patente? No, ha appena ribadito la Cassazione con la sentenza .48083 del 4 dicembre 2023. Perché quel mezzo non richiede quell’attestato, per la guida.

Monopattini e guida in stato di ebbrezza, cosa dice la Cassazione

Smeralda Cappetti, avvocato e consulente Aduc, fa notare: “Naturalmente quello che ribadisce la Cassazione è già previsto dal codice della strada. La revoca della patente che era stata applicata in questo caso è dunque illegittima, per quel mezzo”.

Ma un comportamento così grave e pericoloso non è certo indenne da conseguenze, sulla fedina penale e sul portafoglio. Ricorda Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona: “Le sanzioni previste dall’articolo 186 del codice sono comunque pesantissime. Prevedono una denuncia penale con l’arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda che parte da 1.500 euro e arriva fino a 6.000 euro”.

Le parole della Cassazione

Scrive la Suprema Corte: “Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la circolazione non è richiesta alcuna abilitazione”.

La Suprema Corte ha corretto il tribunale di Milano

Ma qual è il caso all’origine della sentenza? Come si legge nel provvedimento, a luglio 2023 il Tribunale di Milano aveva applicato “la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto e 1.400 euro di ammenda” per guida in stato di ebbrezza, “altresì disponendo la revoca della patente di guida” nei confronti dell’uomo trovato ubriaco in monopattino.

Clicca qui se voi iscriverti al canale WhatsApp di Qn