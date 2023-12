Google, da Sinner a ‘lutto nazionale’ e ‘apayinye’: cosa hanno cercato gli italiani nel 2023

Roma, 11 dicembre 2023 – L'anno sta per finire e, come ogni dicembre, è tempo di bilanci. Anche per Google, che puntuale ha diffuso l’elenco delle ricerche degli italiani 2023. Dai personaggi che sono balzati agli onori della cronaca (Jannik Sinner in testa) a quelli che ci hanno lasciato (da Silvio Berlusconi e Matthew Perry), dai testi della canzoni a cosa significa "lutto nazionale", "sexting" o al virale "Apayinye" di TikTok. Ci sono poi i titoli dei film con il lungometraggio di Paola Cortellesi che insidia il kolossal 'Oppenheimer' e 'Barbie' di Margot Robbie, ma anche strani interrogativi del tipo: "Come ci si veste a 50 anni?". Confermata poi l'attenzione all'attualità con Hamas e il perché della guerra in Israele e Gaza. Insomma, scorrendo i vari elenchi, ci si trova davvero a ripercorrere tutto il 2023.

Inoltre quest'anno, in occasione del suo 25° compleanno, Google ha aggiunto anche una classifica speciale: quali sono stati i trend più cercati di sempre a livello globale dalla sua nascita.

Personaggi

- Jannik Sinner

- Romelu Lukaku

- Peppino di Capri

- Shakira

- Marta Fascina

- Chiara Francini

- Elly Schlein

- Andrea Giambruno

- Francesca Fagnani

- Luisa Ranieri

Addii

- Maurizio Costanzo

- Silvio Berlusconi

- Matteo Messina Denaro

- Toto Cutugno

- Gianluca Vialli

- Francesco Nuti

- Matthew Perry

- Tina Turner

- Michela Murgia

- Gina Lollobrigida

Film

- Oppenheimer

- Barbie

- C'è ancora domani

- Assassinio a Venezia

- Everything Everywhere all at once

- Avatar 2

- The Nun 2

- The Whale

- Killers of the Flower Moon

- Creed 3

Serie tv

- Mare Fuori

- Buongiorno, mamma!

- Lidia Poet

- One Piece

- Mercoledì

- The Last of Us

- Terra amara

- Fiori sopra l'inferno

- Ginny and Georgia

- La ragazza e l'ufficiale

Attrici/Attori

- Chiara Francini

- Luisa Ranieri

- Beatrice Luzzi

- Elena Sofia Ricci

- Angelo Duro

- Jenna Ortega

- Brendan Fraser

- Grecia Colmenares

- Massimiliano Varrese

- Paola Cortellesi

Cantanti

- Rosa Chemical

- Fedez

- Marco Mengoni

- Anna Oxa

- Lazza

- Mr. Rain

- Elodie

- Gino Paoli

- Ornella Vanoni

- Giorgia

Testi canzoni

- Due vite (Marco Mengoni)

- BZRP (Shakira)

- Supereroi (Mr. Rain)

- Cenere (Lazza)

- Italodisco (The Kolors)

- Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical)

- Alba (Ultimo)

- Tango (Tananai)

- Splash (Colapesce e Dimartino)

- Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa?

- Lutto nazionale

- Transgender

- Implosione

- Apayinye

- Noos

- Papa Emerito

- Sinologa

- Aschenazita

- Armocromista

- Sexting

Perché?

- La guerra in Israele e Gaza

- Iacchetti conduce da casa

- Si festeggia il Ferragosto

- Fazio lascia la Rai

- Edoardo è stato squalificato

- Osimhen porta la mascherina

- La Juve ha perso 15 punti

- Si festeggia l'8 marzo

- Non c'è Teo Mammucari

- E' morto Maurizio Costanzo

Cos’è?

- Hamas

- Diastasi addominale

- Kibbutz

- 41 bis

- Codacons

- CNEL

- Hangover

- Chat GPT

- Striscia di Gaza

- Ittero

Ricetta

- Lenticchie

- Bigoli

- Scammaro

- Gnocchi di zucca senza patate

- Valdostana

- Tette delle monache

- Frappè

- Crema caffe

- Calzagatti

- Pesto genovese

Come vestirsi?

- A carnevale

- Ad un matrimonio con pantaloni

- Per una comunione da invitata

- A un funerale

- A un funerale estivo

- Con 13 gradi

- In gravidanza

- A 50 anni

- In discoteca

- A un matrimonio a maggio

I trend più cercati a livello globale in 25 anni

Rock band: The Beatles

Artista: Leonardo da Vinci

Atleta: Cristiano Ronaldo

Premio Grammy: Beyonce

Icona di moda o di stile: Rihanna

Cantautore/cantautrice: Taylor Swift

Sport: Calcio

Videogioco: Minecraft

Trilogia: la Saga di Twilight

Opera d'arte (escluse opere teatrali): Monna Lisa

