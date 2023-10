Kibbutz, cosa sono gli insediamenti israeliani attaccati da Hamas

Tel Aviv, 8 ottobre 2023 – Nelle prime ore del mattino di sabato, i miliziani palestinesi di Hamas hanno fatto incursione in una celebrazione che si teneva all’aperto, vicino al kibbutz di Urim. Una comunità a circa 15 chilometri dalla Striscia di Gaza, nel sud. Ma cosa sono i kibbutz? E qual è la loro origine?

Etimologia

Per ‘Kibbutz’ si intende “raccolta”, “adunanza”. Questo termine indica nell’ebraico moderno, le comunità agricole a gestione collettiva sorte in Palestina in seguito alla colonizzazione e largamente affermatesi poi nello stato di Israele dopo la fondazione nel 1948.

Cosa sono

Il primo kibbutz dal nome ‘Degania’ risale al 1909, fondato a sud del Monte Ehilam, nei pressi del lago di Tiberiade. I kibbutz fungevano in origine da comunità di agricoltori uniti da un’ideologia socialista dove tutti vivevano dei frutti del proprio lavoro senza percepire denaro.

Oggi i membri lavorano per la maggior parte nei campi o nelle fabbriche interne al kibbutz, e percepiscono tutti lo stesso stipendio. Ciò che viene guadagnato è reinvestito nella comunità, che garantisce così servizi agli abitanti (come le cure mediche).

In passato i bambini non crescevano con i propri genitori, ma venivano allevati tutti insieme da membri incaricati.

Attualmente, lo stile di vita nei kibbutz è più evoluto ma sempre legato alle tradizioni.