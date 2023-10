Mare Fuori 4, quando arrivano le nuove puntate

Anteprima di Mare Fuori 4, sale l’attesa. La serie Rai dei record arriverà in tv e in streaming (Raidue e Raiplay) a febbraio 2024 con le nuove puntate. Ma i primi due episodi dell’attesissima quarta stagione si potranno vedere a breve. Infatti, come ormai noto da tempo, i primi due episodi di Mare Fuori 4 saranno presentati in anteprima alla ventunesima edizione di Alice nella città e alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre).

Sarà quella l’occasione perfetta per immergerti nel mondo dei detenuti e del personale dell'immaginario Ipm (istituto penitenziario minorile) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, visto che il cast sfilerà sul tappeto rosso. Con la proiezione, poi, si risolverà il ‘cliffhanger’ con il quale si era conclusa la terza stagione: chi è stato colpito nello scontro tra Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore?

La proiezione speciale è in programma per sabato 28 ottobre, penultimo giorno della manifestazione romana, suddivisa in due imperdibili appuntamenti. Il primo episodio sarà proiettato alle 19 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, mentre il secondo alle 21.30 presso l’Auditorium Conciliazione.

Un evento da non perdere per il quale i biglietti stanno andando a ruba: i biglietti digitali nella biglietteria ufficiale online sono già in vendita da qualche giorno mentre da oggi 17 ottobre si possono acquistare i ticket anche presso la biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica, il Cinema Giulio Cesare e la Casa del Cinema. Per maggiori dettagli sul programma e gli ospiti, visita il sito ufficiale del festival.