Chi è Paola Cortellesi, regista e attrice di ‘C’è ancora domani’

Ad aprire la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma è stato il film ‘C'è ancora domani’, che segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi. La pellicola, che vede la Cortellesi impegnata dietro la macchina da presa, oltre a recitare come protagonista, uscirà al cinema il 26 ottobre.

‘C’è ancora domani’

Il film, in bianco e nero, è ambientato nella Capitale nel dopoguerra. La storia è incentrata sul personaggio di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), dal quale ha avuto tre figli. Ivano è autoritario e manesco. Per lui alzare le mani sulla moglie è normale, essendo anche fomentato e aizzato dal padre Ottorino (Giorgio Colangeli), che vive con la figlia e la nuora. Gli unici momenti spensierati di Delia sono le chiacchiere e le confidenze con Marisa (Emanuela Fanelli), simpatica fruttivendola. Un giorno, però, riceve una lettera misteriosa che potrebbe darle la spinta per ribaltare la sua realtà… Nel film c’è anche Vinicio Marchioni nel ruolo di Nino.

Origini

La carriera artistica della Cortellesi è cominciata nel 1995, quando l’artista ha debuttato in teatro. Successivamente ha partecipato a diversi programmi alla radio, collaborando con maestri come Enrico Vaime. Nel 1998 è entrata nello show ‘Macao’ di Gianni Boncompagni, con Alba Parietti alla conduzione, facendosi notare nei panni dell’Argentina. In seguito è diventata conduttrice del noto programma di Rai2 ‘Libero’. In televisione la Cortellesi ha sperimentato diversi generi, dal varietà classico, come ‘Uno di noi’ su Rai1, accanto a Gianni Morandi, a programmi satirici per i quali è stata anche autrice dei testi. Ha partecipato a ‘Mai dire gol’, che le è valso l'Oscar TV come personaggio femminile dell'anno nel 2001, e ‘Mai dire Grande Fratello’, ‘Mai dire Sanremo’ e ‘Teatro 18’, quest’ultimo con Serena Dandini. Ha anche recitato nel suo primo "one woman show" chiamato ‘Nessundorma’ nel 2004, vincendo il premio Flaiano. Sempre nel 2004 è salita sul palco dell’Ariston affiancando Simona Ventura alla conduzione di Sanremo.

Fiction

La Cortellesi ha recitato in diverse serie di successo: - ‘Maria Montessori - Una vita per i bambini’ - ‘Tutti pazzi per amore’ - ‘Le cose che restano’ - ‘Petra’ - ‘Call My Agent’

Cinema

Al cinema, ha interpretato ruoli per vari registi italiani, tra cui Carlo Verdone, Carlo Mazzacurati, i fratelli Taviani, Riccardo Milani, Cristina Comencini, Luca Miniero, Massimiliano Bruno, Fausto Brizzi, Aldo Giovanni e Giacomo. Ecco alcuni dei suoi film più famosi: - ‘Chiedimi se sono felice’ - ‘Il posto dell'anima’ - ‘Tu la conosci Claudia?’ - ‘Piano, solo’ - ‘Due partite’ - ‘La fisica dell'acqua’ - ‘Maschi contro femmine’ - ‘Femmine contro maschi’ - ‘Nessuno mi può giudicare’ - ‘C'è chi dice no’ - ‘Un boss in salotto’ - ‘Gli ultimi saranno ultimi’ - ‘Qualcosa di nuovo’ - ‘Come un gatto in tangenziale’ - ‘La Befana vien di notte’ - ‘Detective per caso’ - ‘Ma cosa ci dice il cervello’ - ‘Figli’ - ‘Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto’

Musica

La Cortellesi aveva tredici anni quando ha interpretato ‘Cacao Meravigliao’, brano dedicato allo sponsor immaginario del celebre programma di Renzo Arbore ‘Indietro tutta’. In campo musicale, in seguito, l’attrice ha collaborato con Claudio Mattone, Elio e le storie tese, e Frankie Hi-nrg Mc. Ha duettato con Morandi, Baglioni, Jovanotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia e Negramaro, solo per ricordarne alcuni.

Vita privata

L’attrice è sposata dal 2011 con il regista Riccardo Milani, che l’ha diretta in vari film. I due, che, al di là delle nozze, stanno insieme da più di vent’anni, hanno una figlia, Laura, nata nel 2013. In un’intervista a ‘Vanity Fair’ ha detto la Cortellesi che un innamoramento si conferma giusto quando, dopo tanto tempo, l’intesa di un secondo continua a essere più forte e significativa rispetto alle discussioni e alle divergenze di settimane. Una situazione che, evidentemente, lei conosce bene e non smette di rendere speciale e importante il suo rapporto con Milani.