Funerali Berlusconi in tv, gli orari e dove seguirlo. Dirette Mediaset, Rai, La7 e Sky

Milano, 14 giugno 2023 – E’ il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi che saranno celebrati oggi nel Duomo di Milano. Duemila i posti in chiesa, mentre sarà gremita la piazza, che ha una capienza massima di 15mila persone: qui saranno allestiti anche due maxischermi. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. Alle esequie parteciperanno le autorità da tutto il mondo. Da Roma arriveranno Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, oltre a una schiera di parlamentari e rappresentanti politici locali. Sono attesi leader dall’estero, da Victor Orban, al presidente dell'Iraq Abdul Latif Rashid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed. Ma molti sono ancora i nomi top secret. Ci saranno i volti di Mediaset e della tv pubblica, le vecchie glorie del Milan, il Monza calcio.

I funerali di Berlusconi

L'arrivo delle autorità è previsto dopo le 14.30, dal lato sud del Duomo. La cerimonia funebre, officiata da mons. Delpini arcivescovo di Milano, inizierà alle 15. Il feretro entrerà in piazza intorno alle 14.50 e sosterà qualche minuto davanti sul sagrato della chiesa, prima di entrare.

La copertura dei funerali sarà pressoché totale. Tutte le reti Mediaset trasmettono l’evento in simulcast con speciali e approfondimenti. La cerimonia sarà in diretta su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 dalle 15 (live streaming su Mediaset Infinity), senza interruzioni pubblicitarie. Prima, dalle 8.40, su Canale 5 lo speciale di Mattino Cinque News che andrà avanti in edizione straordinaria per tutta la mattina. Alle 13 l’edizione del Tg5, che prosegue in edizione speciale fino alle 18.20. Il Il Tg4 sarà in onda con un'edizione speciale dalle 18.20 alle 19.55. Studio aperto si allungherà fino alle 19.20.

La programmazione serale prevede su Rete 4 il prime time su Stasera Italia, seguito da Zona Bianca, dedicato al ricordo di Berlusconi. Su Italia 1 il docufilm “C'è solo un presidente”.

Rai 1 trasmette oggi uno Speciale Tg1 dalle 6.30 alle 9.50. Quindi sarà in diretta con Milano dalle 14 alle 17. La parola passa poi a Rai2, dalle 17 alle 18.35: il palinsesto prevede uno speciale. Dalle 12 alle 18, è in programma lo speciale di Rainews24 (canale 48 del digitale) che propone anche la traduzione in lingua dei segni. Tutto in streaming sui canali RaiPlay.

Per concludere Speciale Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1 dalle 20.35 alle 23.15, e una riedizione di Mixer, con l'intervista di Giovanni Minoli a Berlusconi, dalle 23.20 alle 24.00.

Maratona Mentana con uno speciale TgLa7 dalle 15. Infine la diretta fiume di Sky Tg24 dalle 7 alle 20. Anche SkySport24 manderà in onda la cerimonia funebre live.