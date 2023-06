Eleonora Berlusconi, i figli e l’ex compagno. Cosa sappiamo sulla figlia più riservata del Cav

Milano, 14 giugno 2023 – Eleonora Berlusconi, quarta figlia avuta dal Cav, ha sempre cercato di tenersi lontana dalla ribalta. Ora che dopo la scomparsa del padre si è iniziato a parlare degli eredi dell’impero Berlusconi, si sono moltiplicate le domande sulla sua vita.

Classe 1986, Eleonora Berlusconi è nata ad Arleshaim in Svizzera, dal secondo matrimonio del leader di Forza Italia con Veronica Lario. Dopo essersi diplomata al Liceo Villoresi di Monza, si è trasferita a New York per studiare business management alla St. John University, dove ha fatto anche uno stage in una televisione americana. Nel 2010, a 24 anni, è tornata in Italia e ha iniziato a lavorare nell’azienda del padre, Mediaset. Successivamente, seguendo i passi di sua sorella, Barbara, anche Eleonora è entrata nella dirigenza del Milan. Infatti, nel 2013 ha preso in mano la Fondazione Milan Onlus, ente benefico della squadra di calcio. Infine, esattamente come i fratelli Barbara e Luigi, Eleonora possiede un terzo della Holding Italiana Quattordicesima (H14), che a sua volta controlla il 24,2% di Fininvest.

Per quanto riguarda la sfera privata, nonostante il suo carattere riservato, la quarta figlia di Berlusconi è finita diverse volte sulle pagine di gossip. In particolare, la relazione e la successiva rottura con il modello inglese Guy Binns hanno ricevuto un’abbondante attenzione mediatica. I due, secondo le rivelazioni del tabloid britannico The Sun, si sarebbero conosciuti all’Armani show a Milano e avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2011. Non si sono mai sposati, ma hanno avuto tre figli, Riccardo, Fl ora e Artemisia. La coppia si è lasciata nel 2022, dopo la presunta scoperta di un tradimento.

Poco altro si sa della vita privata della figlia dell’ex premier. Cosa assolutamente voluta, dato che Eleonora non è presente nemmeno sui social. In una rara intervista rilasciata al Vanity Fair nel 2004, la 18enne Eleonora affermava che il cognome che porta non le pesava, ma le capitava spesso di “sentirsi osservata e giudicata”. Ha rivelato, inoltre, di essersi sempre sentita più affine alla madre piuttosto che al padre, con cui comunque ha sempre avuto un forte legame.