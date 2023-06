Le aziende di Barbara Berlusconi e il flop di Prezzofelice

Milano, 14 giugno 2023 – È la terzogenita di Silvio Berlusconi, nata in Svizzera nel 1984. Barbara Berlusconi è la prima dei tre figli che l’ex premier ha avuto con Veronica Lario, sposata in seconde nozze nel 1990. Presente su Instagram col profilo ‘bb_itsme’, vanta 62mila follower e pubblica spesso foto della sua vita privata sui social, dalle vacanze alle feste, fino alla quotidianità condivisa con i cinque figli, tutti maschi.

Barbara Berlusconi in una foto del 2015. A Casa Milan veniva presentato Mihajlovic (Aldo Cazzaniga/Ag Aldo live)

Scuola e università

Per quanto riguarda la sua esperienza formativa, Barbara ha frequentato il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza, studiando al liceo classico e nel 2010 si è laureata con 110 e lode in Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele (laurea triennale).

Carriera

È entrata nel consiglio di amministrazione di Fininvest nel 2003 e nell’aprile 2011 nel consiglio di amministrazione del Milan. È impegnata nel settore dell’edilizia e costruzioni con la Bei Immobiliare e possiede quote di altre società, come Facile.it, noto sito web di comparazione delle tariffe di assicurazioni, banche, fornitura luce e gas e provider internet (20%), e Belfin Uno (79,6%), la società fondata assieme ai fratelli Eleonora e Luigi – entrambi nati, come lei, dall’unione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Originariamente costituita dalla holding Quattordicesima (H14 Spa, di cui Luigi Berlusconi è tuttora amministratore delegato), Belfin Uno è attiva nel settore del couponing online (i siti web e app che offrono promozioni e offerte per supermercati, servizi alla persona, pacchetti vacanza ed esercizi commerciali).

Il flop di prezzofelice.it

Proprio nelle attività del couponing online si ricorda anche lo scivolone di Prezzofelice.it, sito web creato per far concorrenza al colosso statunitense Groupon. Nato sotto i migliori auspici in seno alla società Happyprice Srl, fondata dall’imprenditore Raffaele Giovine, era partecipato al 40% dai figli di secondo letto di Silvio, che erano entrati nella società tra il 2011 e il 2012, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Poco più di due anni più tardi, nell’estate del 2014, il sito ha chiuso i battenti da un giorno all'altro e la società è stata liquidata, tra le proteste di centinaia di utenti raggirati, dipendenti rimasti senza stipendio e fornitori mai rimborsati. I fratelli Berlusconi hanno addossato l’intera colpa del fallimento all’ex manager della società Pietro Dore: non li avrebbe avvertiti del deterioramento dei conti e avrebbe occultato perdite stimabili intorno ai 2 milioni di euro. Nella vicenda sarebbe stato coinvolto anche Giorgio Valaguzza, ex compagno di Barbara e padre dei primi due figli, Alessandro ed Edoardo.