Diretta funerali Berlusconi: in chiesa anche Veronica Lario e Francesca Pascale. Il feretro in Duomo

Roma, 14 giugno 2023 – Stanno per iniziare i funerali di Silvio Berlusconi: il feretro (partito alle 14:18 da Villa San Martino) è arrivato in Duomo pochi minuti prima delle 15. Le porte della cattedrale sono state aperte alle 13.30 per far entrare i circa 2.300 partecipanti alle esequie dell’ex premier. Le storiche bandiere della curva del Milan campeggiano in piazza Duomo, dove si sono riunite circa 9 mila persone per assistere in diretta alla cerimonia da due maxischermi posizionati ai lati del Duomo. A scandire l’attesa anche i cori 'Silvio uno di noi”, che si sono fatti più forti con l’arrivo del feretro. In piazza anche i tanti turisti che ogni giorno affollano Milano e che sono stupiti per le misure di sicurezza.

Ai funerali sono presenti le personalità della politica italiana e internazionale, il mondo del calcio e della tv, uniti in un caloroso abbraccio attorno alla famiglia del Cavaliere. In prima fila i 5 figli e Marta Fascina. A rendere omaggio a Berlusconi anche la ex moglie Veronica Lario (vicino alla moglie del figlio Luigi, Federica, e a uno dei nipoti). Poco più indietro, sempre tra le prime file riservate alla famiglia, Gianni Letta, accompagnato dal figlio Giampaolo; nella stessa fila siede Fedele Confalonieri. Presente anche la ex Francesca Pascale. Ci sono Orban, Draghi e Bossi in sedia a rotelle. Alle 14:43 sono arrivati la premier Meloni e il presidente Mattarella.

Folla in piazza per i funerali di Silvio Berlusconi (Ansa)

I funerali in diretta

13:26 Francesca Pascale arriva in Duomo "Vi chiedo scusa non è il momento. Non ho nulla da dire". L'ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, fuori dalla cattedrale del Duomo di Milano, prima dell'inizio dei funerali di Stato del Cavaliere. Attorno a lei un folto gruppo di giornalisti e fotografi. 13:28 Ci sarà anche Veronica Lario Ci sarà anche Veronica Lario ai funerali di Silvio Berlusconi alle 15 al Duomo di Milano. Sul lato destro della navata siederà la famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. Nella fila subito dietro ci sarà Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini. Acconto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Sul lato sinistro, al primo posto siederà il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese. Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea 13:30 Corone di fiori da tutta Italia Numerosissime corone di fiori in omaggio a Silvio Berlusconi sono giunte davanti al Duomo da parte di società, istituzioni e personaggi pubblici: Regione Lazio, Regione Liguria, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, residenti di Milano 2, da Mediaset Spagna, dalla Rai, ma anche da società calcistiche come l'Inter e la Roma. Lapo Elkann con la moglie Joana, Belen Rodriguez oltre a numerose corone inviate da comuni cittadini hanno adornato la piazza in ricordo di Berlusconi. 13:37 Arrivati i calciatori del Monza I calciatori del Monza, squadra di proprietà di Silvio Berlusconi, sono arrivati in piazza del Duomo. 13:43 Ronzulli: “Colpisce l’affetto degli italiani” "Quello che ci colpisce è l'affetto che gli italiani stanno tributando. Questo rimarrà nella storia". Lo ha detto la capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli, arrivando in Duomo. 13:47 I cori ‘Silvio uno di noi’ In attesa dell'inizio dei funerali di Silvio Berlusconi piazza Duomo si sta riempiendo piano piano di sostenitori di Forza Italia e di tante altre persone venute a dare l'ultimo saluto all' ex premier. “Essere qui oggi è doveroso” dice una delegazione di Forza Italia arrivata da Vicenza. In piazza anche molti sostenitori del Monza calcio e ogni tanto qualche coro calcistico con parole come 'Silvio uno di noi’ a scandire l'attesa. 13:55 In prima fila i figli e Marta Fascina Sei sedie coi nomi di 'Marta, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi'. E' la prima fila sul lato destro della navata del Duomo di Milano, riservata ai familiari, in attesa dell'arrivo del feretro. Qui dovrebbero quindi sedere la compagna Marta Fascina e i cinque figli del Cavaliere. 14:04 Previti: “Nessun erede” “Io sono solo un osservatore esterno, ma mi pare che tutto sia in ordine. Non credo ci sia un erede, credo che la sua vera eredità sia negli insegnamenti di Silvio dettati dalla sua condotta e da tutto il pensiero che ha trasmesso. Il problema è andare avanti sempre in nome suo”. L'ha detto Cesare Previti, ex senatore di Forza Italia ed ex ministro di Silvio Berlusconi a margine dei funerali del Cavaliere in programma nel duomo di Milano. E ha aggiunto: “Quella con Berlusconi è stata una storia bellissima, stupenda e sul piano politico nei limiti che ci ha consentito un'opposizione che fu feroce e lontana dalla democrazia e che ha usato i magistrati come un mannaia contro di lui”. 14:16 Schlein in Duomo La segretaria Pd, Elly Schlein, è arrivata in Duomo a Milano, alla guida della delegazione dem, per i funerali di Silvio Berlusconi. 14:19 Il feretro partito da Arcore Il feretro con la salma del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, tra gli applausi della folla presente ad Arcore, ha appena lasciato Villa San Martino diretto in Duomo a Milano. 14:32 Draghi e Orban in Duomo Anche Mario Draghi e Viktor Orban, arrivati in rapida successione, sono tra i partecipanti ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo. 14:37 La Russa e Fontana in Duomo Il presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello del Senato Ignazio La Russa sono arrivati in Duomo a Milano per partecipare al funerale. 14:42 Meloni e Mattarella in Duomo La premier Meloni è entrata in Duomo. Subito dopo di lei il presidente Mattarella 14:58 Il feretro in Duomo Il feretro è arrivato in Duomo

La disposizione in Chiesa

Sul lato destro della navata siede la famiglia: la compagna Marta Fascina, poi a seguire i cinque figli e il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. Nella fila subito dietro c’è l'ex moglie Veronica Lario (indicata con il cognome Bartolini). Acconto a lei i nipoti di Berlusconi Paolo e Silvio Beretta, quindi Federica Fumagalli, moglie dell'ultimogenito Luigi.

Sul lato sinistro, al primo posto siede il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto della città Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese. A seguire le delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.