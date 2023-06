Funerali di Berlusconi: da Maria De Filippi in bianco alle lacrime di Francesca Pascale, folla di vip

Milano, 14 giugno 2023 – Istituzioni, ministri, ma soprattutto tanti personaggi dello spettacolo affollano il Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Le immagini dei network inquadrano Maria De Fillippi, con un look rigorosamente in bianco, probabilmente omaggio al fondatore di Forza Italia che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde. Tailleur nero, occhiali scuri e sneakers invece per Francesca Pascale, l’ex compagna e oggi moglie della cantante Paola Turci. “Vi chiedo scusa non è il momento”, dice, visibilmente commossa, rivolta ai cronisti.

''Siamo qui per dare l'addio a un grande uomo, televisivamente parlando devo tutto a lui, lui mi ha voluto bene e anch'io. Le sue opere rimarranno'', dice Iva Zanicchi. "Anche se ero convinta che il suo progetto politico fosse sbagliato, Berlusconi era una persona che sapeva rispettare. Avevamo un rapporto di profonda stima", commenta invece Alba Parietti, secondo cui il Cavaliere "mancherà soprattutto a chi lo criticava". Con lui – aggiunge – "c'è sempre stata una grande possibilità di dialogo, di grandissimo rispetto e di civiltà. Gli errori? Li abbiamo fatti tutti".

''Mi sto sforzando di non commuovermi, il più grande insegnamento che mi ha dato Berlusconi è il rispetto del lavoro e della gente che lavora – dice il presentatore Gerry Scotti ricordando l'ex premier prima di entrare in Duomo –. Silvio Berlusconi merita le pagine di storia. E spero che il tempo ci dia ragione". E aggiunge: ''Il più bel ricordo? Da milanista: quando abbiamo alzato la coppa a Barcellona''.

Alle esequie ci sono poi Ilary Blasi in abito lungo nero e occhiali scuri, Lorella Cuccarini e Massimo Boldi. "Era un amico, sono molto triste": si limita a dire l'imprenditore Flavio Briatore. In chiesa ci sono anche gli ex calciatori del Milan: Zvonimir Boban Demetrio Albertini e Franco Baresi, come gli ex allenatori Arrigo Sacchi e Fabio Capello. C’è poi la squadre della Iene al gran completo e Lele Mora, che ricordando i processi in cui è stato coinvolto dice: "Rifarei tutto quello che ho fatto, sempre, perché con lui ho avuto solo grandi soddisfazioni".