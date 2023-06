Marta Fascina mano nella mano con Marina Berlusconi. Le lacrime e quel bacio alla bara

Milano, 14 giugno 2023 – Le lacrime in chiesa, la mano nella mano con Marina che non si è mai staccata e quel bacio pieno d’amore sul feretro di Silvio Berlusconi. Non è riuscita a trattenere le lacrime Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere che ha partecipato ai funerali in Duomo insieme a tutta la famiglia. Non erano legalmente sposati, ma di fatto è stata trattata come la vera moglie dell’ex premier, in lacrime e sempre vicina ai figli per tutta la cerimonia. Con una compostezza da vera ‘first lady’, perfetta con lo chignon biondo platino e l'espressione realmente addolorata, ha accolto gli abbracci e le strette di mano delle più alte cariche istituzionali. E alla fine della lunga funzione, sul sagrato, l’ultimo saluto al ‘suo’ Silvio: prima della chiusura del portellone de carro funebre, Marta Fascina si è avvicinata per una carezza e un bacio sul feretro. A consolarla, in alcuni momenti, la primogenita del Cavaliere, Marina Berlusconi, che le ha tenuto la mano con affetto materno.

Marina Berlusconi e Marta Fascina arrivano al funerale di Silvio Berlusconi (Ansa)

Folla di vip: da Maria De Filippi in bianco alla commozione di Francesca Pascale

Le lacrime di Marta Fascina e l’affetto dei figli

Le lacrime all’arrivo in Duomo, al termine dell’omelia e anche alla fine della funzione. Sono state il filo rosso che ha accompagnato l’immagine composta e provata dal dolore di Marta Fascina, quella ragazza bionda che tutti consideravano la ‘moglie mancata’ di Silvio Berlusconi. Ed evidentemente era proprio così. Il suo ruolo ha tenuto anche nel momento più doloroso e difficile, quello dei funerali, dove spesso si consumano le tragedie familiari più crude. È l’ultimo viaggio della salma il banco di prova delle relazioni di famiglia, dove si mettono in scena tensioni tra chi si sente l’erede di diritto e chi, invece, non ha un posto assicurato di diritto. Ma non è stato così per Marta Fascina, oggi trattata come una vera moglie (anzi, vedova) da tutti: a partire dai figli di Silvio, che hanno mostrato vicinanza alla giovane fidanzata del papà, fino alla potentissima Marina, che le ha tenuto la mano con grande affetto.

Marina e Marta unite dal dolore

La primogenita dell'ex premier, Marina Berlusconi, e la sua compagna Marta Fascina sono entrate nel duomo di Milano tenendosi per mano. All'interno si sono sedute accanto in prima fila, dove c'erano gli altri quattro figli. E come hanno mostrato più volte le telecamere durante i funerali, si sono commosse e hanno pianto.

L’abbraccio di Giorgia Meloni, le condoglianze di Mattarella e il coro degli Ultras

Perfino i leader della politica le hanno fatto le condoglianze come si fa con una vedova. Le più alte cariche dello Stato si sono riunite sul sagrato del Duomo per dare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Chi con una stretta di mano e chi con un abbraccio, tutti hanno sfilato davanti ai familiari dell’ex premier per le condoglianze di rito. L’abbraccio affettuoso della premier Giorgia Meloni e i saluti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Tra loro anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Hanno abbracciato e stretto le mani dei figli, del fratello Paolo e di Marta Fascina tra gli applausi dei presenti in piazza Duomo. Tutto intorno al sagrato del Duomo, una piazza gremita per l’ultimo saluto all’ex patron del Milan: bandiere rossonere spiegate, cori da stadio e tanto rispetto anche da parte degli Ultras.