Inchiesta in Liguria, la Finanza sequestra più di 200 mila euro in contanti a casa di Aldo Spinelli

Roma, 8 maggio 2024 - Nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione e voto di scambio la Guardia di Finanza di Genova ha trovato e sequestrato 216 mila euro in contanti e altro denaro in valuta estera, non ancora quantificato, nella perquisizione nell'abitazione di Aldo Spinelli, l'imprenditore finito ieri agli arresti domiciliari nell'indagine che ha portato all'arresto anche del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, e dell'ex presidente dell'Autorità portuale Del Mar Ligure Occidentale, attuale ad di Iren, Paolo Emilio Signorini.

Intanto il gip di Genova ha fissato per venerdì 10 maggio l'interrogatorio del presidente della Regione, Liguria Giovanni Toti. Sabato saranno invece sentiti l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani. Già domani alle 11, nel carcere di Marassi è in programma l'interrogatorio l'ex presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale e attuale amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Tra i 25 indagati della maxinchiesta è l'unico finito in carcere.