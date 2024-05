Vaccino Astra Zeneca ritirato: cos’è la trombosi e quali sono i suoi sintomi

La trombosi rappresenta una delle principali cause di morte e malattia nei paesi sviluppati, superando persino il cancro in termini di mortalità. Questa condizione medica si verifica quando un coagulo di sangue, noto come trombo, si forma in un vaso sanguigno, bloccando il flusso di sangue e causando danni potenzialmente gravi agli organi interessati.

Che cos'è la Trombosi?

Il trombo è un aggregato di cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) che si intrappolano in una rete di proteine coagulanti. Questo processo può avvenire in qualsiasi vaso sanguigno, sia arterioso che venoso, e può portare a condizioni critiche come l'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale e l'embolia polmonare. Quest'ultima si verifica quando un frammento del trombo, detto embolo, si stacca e viaggia fino ai polmoni, bloccando una o più arterie.

Cause della trombosi arteriosa e venosa

La trombosi arteriosa è spesso scatenata dall'aterosclerosi, un'alterazione delle pareti arteriose dovuta all'accumulo di colesterolo, calcio e altri materiali che le rendono meno elastiche. I principali fattori di rischio includono ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, sovrappeso, obesità e fumo.

D'altra parte, la trombosi venosa è generalmente legata a condizioni che riducono la mobilità, come traumi o malattie, interventi chirurgici, tumori, gravidanza e l'uso di contraccettivi ormonali o terapie sostitutive. Alcuni individui possono anche avere una predisposizione genetica alla formazione di trombi, nota come trombofilia.

Sintomi e diagnosi

I sintomi della trombosi variano a seconda che si tratti di trombosi arteriosa o venosa, e possono manifestarsi in modi diversi a seconda della localizzazione del trombo e del tipo di vaso sanguigno coinvolto.

Sintomi della Trombosi Arteriosa

La trombosi arteriosa si verifica quando un coagulo blocca un'arteria, impedendo il flusso di sangue ricco di ossigeno verso gli organi vitali. I sintomi dipendono dall'organo colpito:

- Cuore: dolore toracico, spesso descritto come una pressione o una pesantezza, che può irradiarsi al braccio sinistro o alla mascella, tipico dell'infarto del miocardio[1].

- Cervello: sintomi di ictus ischemico, come debolezza unilaterale o bilaterale, confusione, alterazioni della vista, difficoltà di parola, disartria, disfagia, e paralisi di uno o più arti[1].

- Estremità (come le gambe): dolore severo, pallore, parestesie (sensazione di formicolio o intorpidimento), freddo alle dita, e assenza di polso[12].

Sintomi della Trombosi Venosa

La trombosi venosa, in particolare la trombosi venosa profonda (TVP), si verifica più comunemente nelle gambe. I sintomi includono[1][3][4][5][6][10]:

- Gonfiore: spesso limitato a un arto, come una gamba o un braccio.

- Dolore: può essere descritto come un crampo o una sensazione di pesantezza, spesso localizzato al polpaccio o alla coscia.

- Calore e rossore: la zona interessata può sentirsi insolitamente calda al tatto e apparire rossastra o persino brunastro.

- Cambiamento di colore della pelle: Può diventare pallida o bluastra a causa della ridotta circolazione.

Inoltre, se un pezzo del trombo si stacca e viaggia verso i polmoni, può causare un'embolia polmonare, una condizione grave che richiede trattamento immediato. I sintomi dell'embolia polmonare includono dolore toracico improvviso, difficoltà respiratorie, tosse (possibilmente con sangue), e in alcuni casi, morte improvvisa.

È fondamentale riconoscere tempestivamente i sintomi di entrambi i tipi di trombosi per intervenire prontamente e prevenire complicazioni gravi.