Etna in eruzione, cenere su Catania. Si ferma l’aeroporto

Catania, 21 maggio 2023 – L’Etna è in eruzione. Le fontane di lava, che probabilmente ci sono, non sono visibili a causa delle nuvole che nascondono il cratere del vulcano. Ma l’attività stromboliana è rilevata dagli strumenti dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv. Ne sono testimonianza poi i forti boati che si sentono da Adrano e Biancavilla e la caduta di cenere che arriva fino a Catania, tanto che i voli da e per l’aeroporto di Fontanarossa sono sospesi. Le piste sono coperte di polvere grigia, che impedisce anche la visibilità.

“Persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza”, comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma “a partire dalla 7:20 il tremore vulcanico, già al livello alto, registra un repentino aumento dei valori”. La simulazione dell'eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione Sud-Ovest .

In mattinata la Protezione civile regionale aveva segnalato l'attivazione dello stato 'F2' che corrisponde a un’"altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava”. L’allerta è arancione. "Si invitano i sindaci dei comuni delle aree sommitali etnee e gli altri enti all’attivazione delle misure previste”.