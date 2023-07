Un italiano in Islanda: vi racconto l’eruzione del vulcano. Il pericolo del gas velenoso

Roma, 11 luglio 2023 – Roberto Luigi Pagani, nome d’arte ‘Un italiano in Islanda’, è un testimone davvero speciale dell’eruzione del vulcano a poche decine di chilometri da Reykjavik.

Nei suoi profili social Pagani, lombardo d’origine che ormai 10 anni fa ha scelto di trasferirsi in quella terra, docente e ricercatore in Linguistica e paleografia islandese, sta documentando con splendidi video e foto quel che accade.

“La mia terza eruzione da vicino e per il terzo anno di fila!”, scrive in un post su Facebook. E commenta: “È sempre qualcosa di surreale sedersi su un pendio, guardare l’eruzione come al cinema, incontrare amici e bagnarsi gli occhi con questa bellezza!”.

Poi, però, si è allontanato, anche perché la Protezione civile ha diramato un’allerta. Scrive. “Comunque si cuoceva lì. Eravamo fortunati perché il vento ha soffiato tutto il tempo nella direzione opposta a dove eravamo, ma poi siamo andati via dopo un’oretta e mezza perché la protezione civile ha diramato un’allerta: poteva accumularsi gas velenoso se il vento calava o cambiava rapidamente”.