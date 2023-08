Aeroporto di Catania, una maledizione: l’Etna dopo l’incendio di luglio. Che cosa si prepara

Catania, 14 agosto 2023 – Una maledizione sull’aeroporto di Catania. Chiuso per la seconda volta in meno di un mese. Prima dell’eruzione dell’Etna e della cenere che blocca gli aerei, il 16 luglio un incendio aveva costretto a chiudere lo scalo (l’indagine per quel rogo non è ancora conclusa). Con danni gravissimi sulla macchina del turismo. Poi il nuovo stop. Già a maggio i voli erano stati sospesi per l’attività del vulcano.

L’incendio e il vulcano: la maledizione dell’aeroporto

Insomma non sembra davvero esserci pace per chi deve volare da e per la Sicilia. Alle 4 di pomeriggio nello scalo sono in corso le operazioni per ripulire la pista dalla cenere vulcanica ma al momento non ci sono le condizioni per riprendere l'operatività dello scalo. Tutti gli arrivi e le partenze sono inibiti e i passeggeri dovranno presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea.

La cenere dell’Etna sull’aeroporto di Catania: cosa sta succedendo

"Quella di oggi è un’attività normalissima per questo vulcano”, chiarisce alle 16 Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. Mancano ancora 4 ore all’annunciata riapertura dell’aeroporto. Chiaramente strategica, soprattutto alla vigilia di Ferragosto.

"La cenere è originata dalla roccia vulcanica – spiega l’esperto -. Le dimensioni sono piccole, di solito per definizione tra 2 millimetri e 6 centimetri. Ma in questo caso parliamo di millimetri”.

“L’attività parossistica del vulcano – prosegue Branca – è iniziata ieri sera alle 21 e si è conclusa questa mattina verso le 6. Quindi l’emissione di cenere è stata abbastanza prolungata”.

I numeri dell’aeroporto di Catania

Quarto aeroporto d’Italia dopo Roma, Milano e Bergamo con una media di 240 voli al giorno, unico tra i grandi scali a gestione pubblica. Questo l’identikit del Fontanarossa. Per il quale c’è un’ipotesi di vendita.

La chiusura per l’attività dell’Etna si verifica in media un paio di volte all’anno. Anno eccezionale il 2002, quando si registrò un evento particolare, che durò un mese. Proprio allora si ragionò su un’ipotesi di ‘trasloco’, lo scalo avrebbe dovuto essere spostato tra Catania ed Enna. Ma poi non se ne è più parlato.