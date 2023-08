Catania, Etna in eruzione: aeroporto chiuso fino alle 13

Catania, 14 agosto 2023 – Etna in attività, una colata di lava è scesa nella notte sul versante sud del cratere. A Catania aeroporto chiuso fino alle 13 di oggi. Ad annunciarlo è la società di gestione dello scalo catanese di Fontanarossa che, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, ha sospeso i settori di spazio aereo C1 e B3. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque cancellati.

La cenere è caduta nella zona del Rifugio Sapienza a Piano Vetore. Attualmente il fenomeno è difficilmente osservabile, a causa dell'intensa copertura vulcanica che insiste sulla sommità del vulcano.

"Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea”, si legge in una nota dell’aeroporto. “Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'Aeroporto e sui profili Facebook e Twitter dello scalo".

Ingv: fontana di lava

L'ultimo comunicato dell'Osservatorio etneo dell'Ingv spiegava che l'attività stromboliana nella tarda serata di ieri “è evoluta in fontana di lava, producendo una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud”. Si osservava, inoltre, un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est. “Dal punto di vista sismico – fanno sapere dall’Ingv – continua il trend in incremento sia dell'ampiezza media del tremore vulcanico che dell'attività infrasonica. Localizza il centro delle sorgenti del tremore vulcanico in corrispondenza del cratere di sud-est, a una quota di circa 2.900 metri”.