“Sembrava una bomba, ho sentito un'esplosione fortissima”. Il terrore dopo lo scoppio dell’impianto gpl a Roma

Roma, 4 luglio 2025 – “Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un'esplosione fortissima, sembrava una bomba”, lo ha detto un testimone che abita in zona Prenestina dove stamattina, poco dopo le 8, è esplosa una cisterna di gas in un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

Esplosione impianto gpl a Roma, decine di feriti

Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto

Riferisce un altro testimone che abita a Centocelle. “In via dei Gordiani c'è stata una prima deflagrazione e le fiamme hanno avvolto una macchina e un'ambulanza in transito” racconta il maresciallo capo Gregorio Assanti del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Roma, che insieme a un carabiniere, rimasto ferito, ha soccorso un uomo che passava in quel momento con l'auto. Oltre al militare dell’Arma, nell’esplosione sono rimaste ferite decine di persone tra residenti, passanti e forze dell'ordine. Due dei feriti sono gravi e in pericolo di vita.

“Insieme agli infermieri del 118 che erano sull'ambulanza abbiamo soccorso l'uomo che era bordo dell'auto, era riuscito a uscire dalla vettura, ma le fiamme erano talmente alte che è rimasto ustionato ed è caduto esanime a terra – ricostruisce ancora il maresciallo capo Assanti –. Lo abbiamo portato lontano dal luogo della deflagrazione e l'abbiamo trasportato sulla nostra auto di servizio al pronto soccorso del policlinico Casilino”.

"Sono stati attimi. Un minuto dopo c'è stata la seconda deflagrazione, quella più forte e pericolosa, ci ha sbalzato lontano 4-5 metri e una parte della cisterna è stata scaraventata in aria ed è atterrata vicino a noi”, ricorda il carabiniere che sottolinea: “In quei momenti anche noi abbiamo paura – se non subentra la paura si diventa incoscienti e noi non siamo incoscienti –, ma non ci facciamo bloccare. Siamo corsi di nuovo sul posto abbiamo cercato di salvare più persone possibili”.