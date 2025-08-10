L’occupazione di Gaza divide Israele, Smotrich minaccia di far cadere il governo Netanyahu

Roma, 10 agosto 2025 – Dopo le polemiche del capo dell’Idf, il piano di occupare Gaza solleva malumori anche nel governo israeliano. Il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha minacciato di far cadere il governo Netanyahu durante la riunione del gabinetto di sicurezza di giovedì scorso, che ha decise l'occupazione militare della Striscia. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Il politico ultraconservatore, che alcune ore fa ha scritto su X di aver “perduto la fiducia” nel primo ministro, avrebbe detto, nel corso del vertice, che dal suo “punto di vista”, si può “fermare tutto e lasciare che decida il popolo”, ovvero andare a nuove elezioni. La coalizione al potere al momento controlla solo 60 seggi sui 120 che compongono la Knesset, il Parlamento di Israele, in seguito all'uscita dalla maggioranza degli United Torah Judaism, partito di riferimento degli ebrei ortodossi, e dell'estrema destra di Mk Avi Maoz. Un ritorno alle urne è però possibile solo dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia parlamentare contro il governo.

Intanto oggi le forze armate israeliane hanno avviato un'esercitazione di prontezza militare a sorpresa denominata ‘Alba Nascente’ per verificare la preparazione del Quartier Generale e dei principali comandi militari. Lo ha riferito il portavoce delle Idf.

Benjamin Netanyahu con il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich

