L’occupazione di Gaza divide Israele, Smotrich minaccia di far cadere il governo Netanyahu

Roma, 10 agosto 2025 – Dopo le polemiche del capo dell’Idf, il piano di occupare Gaza solleva malumori anche nel governo israeliano. Il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha minacciato di far cadere il governo Netanyahu durante la riunione del gabinetto di sicurezza di giovedì scorso, che ha decise l'occupazione militare della Striscia. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Il politico ultraconservatore, che alcune ore fa ha scritto su X di aver “perduto la fiducia” nel primo ministro, avrebbe detto, nel corso del vertice, che dal suo “punto di vista”, si può “fermare tutto e lasciare che decida il popolo”, ovvero andare a nuove elezioni. La coalizione al potere al momento controlla solo 60 seggi sui 120 che compongono la Knesset, il Parlamento di Israele, in seguito all'uscita dalla maggioranza degli United Torah Judaism, partito di riferimento degli ebrei ortodossi, e dell'estrema destra di Mk Avi Maoz. Un ritorno alle urne è però possibile solo dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia parlamentare contro il governo.
Intanto oggi le forze armate israeliane hanno avviato un'esercitazione di prontezza militare a sorpresa denominata ‘Alba Nascente’ per verificare la preparazione del Quartier Generale e dei principali comandi militari. Lo ha riferito il portavoce delle Idf.
Segui la diretta
Fonti ospedaliere a Gaza affermano che dall'alba di oggi almeno 17 civili sono stati uccisi dal fuoco dell'esercito israeliano (Idf) in diverse zone della Striscia, riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Tra queste vittime, ci sono 11 persone colpite mentre aspettavano gli aiuti umanitari nel centro e nel sud del territorio.
I sopravvissuti agli attacchi di giugno dell'Idf sono stati costretti a nascondersi per paura di nuovi raid dell'Idf: lo riporta il Telegraph, che cita alto un funzionario di Teheran. Gli scienziati, che fanno parte di una lista israeliana di 100 nomi, sono stati trasferiti con le loro famiglie in ville sicure, ha detto il funzionario. La decisione di spostarli è stata presa dopo che mercoledì scorso l'Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore di Israele per aver trasmesso informazioni su uno scienziato nucleare ucciso durante la cosiddetta guerra dei 12 giorni. Esperti israeliani citati dal Telegraph hanno affermato che i ricercatori pronti a prendere il posto degli scienziati assassinati sono "condannati a morte".
"Questa carneficina non può continuare. E l'invasione di Gaza rischia di trasformarsi in un Vietnam per i soldati israeliani. Se i vertici dell'esercito hanno perplessità (sull'invasione di Gaza, ndr) un motivo c'è. Non è questa la via", ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al 'Messaggero', sollecitando piuttosto "diplomazia e negoziati", con "Hamas fuori da qualsiasi soluzione".
Quattro donne sono rimaste ferite a causa di una granata lanciata contro un'abitazione ad Ashdod, nel centro di Israele. L'esplosione ha provocato un incendio. Una ragazza di 16 anni è gravemente ferita, le altre tre, di 17, 21 e 23 anni, sono rimaste ferite in modo lieve. La polizia sta indagando ma al momento esclude un attentato di natura terroristica.
Le forze armate israeliane hanno avviato un'esercitazione di prontezza militare a sorpresa denominata "Alba Nascente" per verificare la preparazione del Quartier Generale e dei principali comandi militari e la loro "capacità di gestire un evento improvviso, esteso, complesso e multiarena". Lo ha riferito il portavoce delle Idf, secondo il quale il test includerà esercitazioni con scenari a sorpresa ed eventi multiarena in tutte le zone di guerra.
Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, contrario alla decisione del governo di occupare Gaza city, ha detto - riporta Ynet - di aver "perso la fiducia che il primo ministro Benjamin Netanyahu possa e voglia guidare l'esercito israeliano alla vittoria". E fa un appello a Netanyahu: "Non è troppo tardi per cambiare idea. Riconvochi il governo e annunci che non ci saranno più soste intermedie. Che non ci saranno più accordi parziali. Che questa volta puntiamo a una vittoria chiara che porterà alla resa completa di Hamas e il ritorno di tutti gli ostaggi in un colpo solo".