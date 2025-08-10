Etna, nuova colata lavica a 3.000 metri. È allerta arancione per i voli, ma l’aeroporto di Catania per ora resta aperto

Palermo, 10 agosto 2025 – Nuova colata lavica questa mattina sull’Etna: si è aperta una bocca effusiva a 3.000 metri di quota, posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. L’eruzione è stata rilevata dalle webcam e dai sensori dell’Osservatorio Etna.

Il flusso si dirige in direzione sud. Sono in corso rilievi sul terreno da parte del personale dell’'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Da un punto di vista sismico, non si segnalano variazioni di rilievo.

“La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2.800 metri, tra la Voragine e il cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante. Non c'è emissione di cenere”, fanno sapere dall’Ingv. L'aeroporto di Catania resta operativo, anche se c'è un'allerta voli arancione.