10 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Etna, nuova colata lavica a 3.000 metri. È allerta arancione per i voli, ma l’aeroporto di Catania per ora resta aperto

Si è aperta in mattinata una bocca effusiva sul versante sud del vulcano. Lo ha rilavato l’Osservatorio Etneo dell’Ingv

Le immagini del vulcano in eruzione scattate dalla webcam dell'Osservatorio Etneo

Palermo, 10 agosto 2025 – Nuova colata lavica questa mattina sull’Etna: si è aperta una bocca effusiva a 3.000 metri di quota, posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. L’eruzione è stata rilevata dalle webcam e dai sensori dell’Osservatorio Etna.

Il flusso si dirige in direzione sud. Sono in corso rilievi sul terreno da parte del personale dell’'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Da un punto di vista sismico, non si segnalano variazioni di rilievo.

“La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2.800 metri, tra la Voragine e il cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante. Non c'è emissione di cenere”, fanno sapere dall’Ingv. L'aeroporto di Catania resta operativo, anche se c'è un'allerta voli arancione. 

