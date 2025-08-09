Patente di guida agli anziani, stretta alle regole per il rinnovo. L’idea di Salvini e l’opzione ‘licenza limitata’

Roma, 9 agosto 2025 – Gli incidenti delle ultime settimane hanno riacceso il dibattito sul rinnovo della patente agli anziani. Le attuali norme sono sufficienti a garantire l’incolumità di chi è alla guida oltre che degli altri passeggeri? A sollevare l’annosa questione dopo i due casi di ultraottantenni che hanno imboccato l’autostrada contromano (4 morti sull’ A4 Torino-Milano il bilancio è stato di 4 morti, una vittima e tre feriti sull’A32 Torino-Bardonecchia) è stato ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, impone una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni”, ha detto il vicepremier intervistato su Rtl 102.5. "Noi abbiamo fatto un nuovo codice della strada, ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l'autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo codice della strada, occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri", ha aggiunto Salvini.

“Bilanciare la sicurezza con il diritto alla mobilità”

Restio di fronte all’eventualità di maglie più strette per la popolazione 'over’ è il segretario generale della Uilp, il sindacato dei pensionati, Carmelo Barbagallo, che invita “studiare bene i dati e confrontarsi con le parti sociali", prima di qualsiasi modifica alla normativa. Oltre alla sicurezza stradale bisogna tutelare il diritto alla mobilità, sottolinea il sindacalista: “Per molte persone anziane la patente significa autonomia”. Anche il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ricorda che “la libertà di muoversi è un diritto fondamentale per ogni cittadino, a tutte le età” e propone di rafforzare i controlli periodici, basandoli su "criteri medico-funzionali chiari e aggiornati”, piuttosto che sul semplice requisito dell’età.

Anziano contromano, quattro vittime nell'incidente sull'autostrada A1 Torino-Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero,, 27 luglio 2025

La durata della patente di guida varia in base all'età del conducente. Fino ai 50 anni, il rinnovo è necessario ogni 10 anni. Successivamente, la validità si riduce a 5 anni per chi ha tra 50 e 70 anni, e a 3 anni per la fascia d'età tra i 70 e gli 80 anni. Per gli ultraottantenni, il rinnovo avviene ogni 2 anni, ma può essere annuale in presenza di particolari patologie.

Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi a una visita medica di idoneità. L’esame, condotto da un medico autorizzato o dalla Commissione medica locale, ha l'obiettivo di accertare il possesso dei requisiti fisici e psichici del guidatore. L'attenzione si concentra principalmente sulla funzionalità visiva e uditiva, oltre che sui riflessi e le capacità motorie. La presenza di determinate patologie (ad esempio, patologie neurologiche, cardiopatie o diabete) può comportare ulteriori accertamenti o l'applicazione di restrizioni alla guida.

La Direttiva Europea sulle patenti di guida non prevede limiti di età per la guida, ma stabilisce che ogni Stato membro possa introdurre regole più restrittive per i conducenti anziani sopra i 65 anni, come periodi di rinnovo più brevi e controlli medici più frequenti. La prospettiva futura sarà quella di una normativa trasversale, uniforme in tutti gli Stati dell’Unione. Ma al momento ci si affida alla legislazione nazionale. A detta di Salvini, il governo sta studiando una ‘revisione’ dell’esame per il rinnovo della patente. “Su eventuali soglie di età da introdurre non voglio però dare numeri a caso, attendo di conoscere le analisi che i tecnici delle motorizzazioni stanno facendo”. Ad essere rivisto, più che l’esame, sarebbe la visita medica. Per l’idoneità potrebbe non bastare soltanto la semplice valutazione oculistica o uditiva. “I medici di famiglia dovrebbero essere obbligati a fornire un certificato che attesti lo stato di salute – sostiene in un’intervista a La Stampa Giordano Biserni, presidente dell' Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) – Poi, si accertino i tempi di reazione. Si facciano esami approfonditi dell’udito. Test sulle capacità cognitive e sull’ orientamento. E qui entra in ballo il ruolo dei familiari”, che dovrebbero “accompagnare i richiedenti alle visite” con un ruolo informativo. Un’opzione potrebbero essere le "patenti a raggio ridotto o per fasce temporali, una condizione, tra l’altro, prevista dalla normativa europea. Sono rinnovi che impediscono l’accesso alle autostrade oppure vietano la guida notturna, a seconda dei casi”.

Intanto il capogruppo del Pd in Commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, annuncia una proposta di legge in arrivo per introdurre l'obbligo di “un esame teorico e pratico per il rinnovo della patente al raggiungimento degli 80 anni”. Niente di nuovo in realtà. Si tratta di una misura contenuta in un emendamento alla riforma del codice della strada, già respinto dalla maggioranza. I dem ci riproveranno una seconda volta.

Secondo il testo di riferimento per i medici Manuale MSD (in una sezione rivista nel luglio 2024 e modificata nell’aprile 2025), i conducenti anziani “incorrono in media in un minor numero di incidenti effettivi all’anno rispetto ai conducenti giovani”. Tuttavia, “guidando meno chilometri rispetto ai conducenti di mezza età, quelli anziani hanno in media più incidenti per chilometro guidato”. I tassi di incidenti iniziano ad aumentare dopo circa 70 anni di età e l’incremento è più rapido dopo gli 80 anni. Per ogni chilometro guidato, i conducenti anziani presentano tassi più alti di violazioni del codice della strada, incidenti e decessi rispetto a tutte le altre fasce d’età oltre i 25 anni.